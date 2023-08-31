تقارير: مقتل سائحين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري

قال الموقع الإخباري المغربي "لو360" الخميس (31 آب/ أغسطس 2023) إن كلا من بلال قيسي وعبد العالي مشوار "قتلا الثلاثاء جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية".

وأضاف أن السلطات الجزائرية أوقفت مرافقا آخر لهما يدعى إسماعيل صنابي يحمل أيضا الجنسيتين المغربية والفرنسية.

وأوضح الموقع نقلا عن "مصادر متطابقة" أن هؤلاء كانوا يقومون بجولة بحرية على متن درجات مائية، انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدية المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لكنهم تاهوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية.

وأكد محمد قيسي شقيق أحد الضحيتين لموقع العمق المغربي الخميس "تهنا في البحر (...) حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود" لخفر السواحل الجزائري.

وأضاف "أطلقوا علينا النار، الحمد لله لم أصب لكنهم قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر".

ولم يصدر أي تعليق رسمي في المغربعلى إثر تداول هذه الأنباء في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الخميس بالقول إن "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية".

كذلك لم يتسن الحصول على أي معلومات رسمية من السلطات الجزائرية حول الموضوع حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

يأتي هذا الحادث بينما تتواصل القطيعة الدبلوماسية بين الجارين، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

وقطعت الجزائر علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها بـ "ارتكاب أعمال عدائية ... منذ استقلال الجزائر" في 1962. ومن جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر، ورفض ما وصفها بـ "مبرراته الزائفة".

والحدود البرية بين الدولتين مغلقة منذ العام 1994.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)