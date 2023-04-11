 تقارير: مشاحنة بين ماني وساني تستنفر إدارة بايرن ميونيخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.04.2023

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رياضة

تقارير: مشاحنة بين ماني وساني تستنفر إدارة بايرن ميونيخ

يبدو أن الخسارة أمام مانشستر سيتي أثرت أيضا على محيط فريق بايرن ميونيخ. فقد أشارت تقارير مختلفة إلى حدوث مشاحنة بين نجمي الفريق البافاري ساديو ماني وليروي سانيه جعلت إدارة بايرن تجتمع فيما بينهما لتقييم الوضع.

الدولي السنغالي ساديو مانيه في مباراة سابقة لفريقه بايرن ميونيخ أمام بريمن في الأسبوع 14 من البودسليغا

هل تعود المياه إلى مجاريها سريعا بعد المشاحنة التي دارت بين ساديو مانيه وزميله بفريق بايرن ميونيخ ليروى سانيه؟

إلى جانب الخسارة الثقيلة التي تكبدها فريق بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي (0:3) يواجه الفريق البافاري أيضا مشكلة أخرى تتمثل في المشاحنة التي دارت بين لاعبيه ساديو ماني وليروي سانيه والتي بدأت بالملعب واستمرت في غرفة تغيير الملابس.

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وهو ما دفع إدارة بايرن ميونيخ لعقد اجتماع طارئ أمس الأربعاء بعد عودة الفريق من مانشستر. وحسب موقع Sport1   شارك رئيس مجلس الإدارة أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالحميدزيش في الاجتماع.

ولم يعلق نادي بايرن ميونيخ على التقارير المنشورة بخصوص الخلاف والمشاحنة بين ساديو ماني وليروي سانه. وحسب صحيفة "بيلد" حدثت ملاسنة على أرض الملعب بين ساني وماني بعد سوء تفاهم في تمرير الكرة في إحدى هجمات الفريق واستمرت تلك المشاحنة حتى في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة.

كما أشارت صحيفة بيلد،  إلى أن ماني قام بضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريق للفصل بينهما.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر أن يصدر بايرن بيانا رسميا بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لكن من المتوقع أن يتم طرح الموضوع أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده توماس توخيل، مدرب الفريق، غدا الجمعة (14 أبريل/نيسان 2023).
 

وكان ساديو ماني قد دخل بديلا في الدقيقة 69 من المباراة التي انتهت بخسارة بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفةـ ستعقد لا محالة من مهمة البافاري في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن رغم هذه الأجواء المشحونة حاول اللاعب المخضرم بالفريق توماس مولر إحياء الأمل فينفوس زملائه بالفريق من أجل تجاوز كبوة مباراة الذهاب ونشر صاحب 33 عاما أمس الأربعاء تدوينة على انستغرام قال فيها "بدعم الجماهير والروح المميزة داخل ملعبنا كل شيء لا يزال ممكنا. إنها ليست لحظة الاستسلام".

وأمام بايرن ميونيخ فرصة مواتية لاستعادة توازنه ونسيان خسارته أمام مانشستر سيتي عندما يستضيف هوفنهايم بعد غد السبت، في المرحلة الـ28 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ويتصدر بايرن ميونيخ، الذي فاز بلقب بوندسليغا في المواسم العشرة الأخيرة،  ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام أقرب ملاحقيه دورتموند.

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