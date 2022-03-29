تقارير: مجموعة فاغنر الروسية تقاتل في أوكرانيا

الرئيس الألماني يحذر من أيام "أكثر صعوبة" بسبب الحرب في أوكرانيا

حذر الرئيس الألماني سكان ألمانيا من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا لن يقتصر تأثيرها على الشركات الروسية فحسب، وإنما حتى على الشركات الألمانية.