 تقارير: مجموعة فاغنر الروسية تقاتل في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 31.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تقارير: مجموعة فاغنر الروسية تقاتل في أوكرانيا

كشفت تقارير أن ما يسمى ب "مجموعة فاغنر" تشارك في المعارك في أوكرانيا، لدعم الانفصاليين والمصالح الروسية. وفقًا لتقارير إعلامية، تتمثل مهمتهم في اغتيال شخصيات أوكرانية وعلى رأسها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعمدة كييف فيتالي كليتشكو وأخوه.

مشاهدة الفيديو 03:18

المزيد من المركز الإعلامي

الحرب في أوكرانيا.. هل تتجه روسيا نحو خفض التصعيد؟

الحرب في أوكرانيا.. هل تتجه روسيا نحو خفض التصعيد؟ 29.03.2022

نزح أكثر من 10 ملايين شخص، فروا من ديارهم، ولجأ 3،9 منهم إلى خارج الحدود بحثاً عن الأمن.

الأمم المتحدة .. أكثر من 3،9 لاجئ أوكراني منذ انطلاق الحرب 28.03.2022

روسيا تزعم أن المرحلة الأولى من حرب أوكرانيا كانت ناجحة

روسيا تزعم أن "المرحلة الأولى" من حرب أوكرانيا كانت ناجحة 26.03.2022

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الفنلنديين إلى تأييد قوي للناتو، ويتزايد القلق حول الطموحات الإقليمية لروسيا خصوصا على الحدود

فنلندا ..قلق بشأن الطموحات الإقليمية لروسيا 22.03.2022

المزيد DW الأخبار

عزلة في هونغ كونغر

عزلة في هونغ كونغر 31.03.2022

حياة بدون كمامات

حياة بدون كمامات 31.03.2022

كيف أشرح ذلك لطفلي؟

كيف أشرح ذلك لطفلي؟ 31.03.2022

قررت فتاة أوكرانية وزوجها الفرار من بلدها بسبب الحرب لتلجأ إلى غزة.

هربا من الحرب.. أوكرانية تنزح إلى غزة برفقة زوجها 31.03.2022

اقرأ أيضا

الحرب في أوروبا - الدراما الأوكرانية

الحرب في أوروبا - الدراما الأوكرانية 30.03.2022

أصبحت أوكرانيا مسرحاً لحرب بالوكالة بين روسيا والغرب. وانتهى ذلك بهجوم روسيا على أوكرانيا. الفيلم الوثائقي المؤلف من جزئين يسلط الضوء على كيفية وصول الأمر إلى هذا المستوى.

Mariya, a local resident, looks for personal items in the rubble of her house, destroyed during fighting between Russian and Ukrainian forces in the village of Yasnohorodka, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 30, 2022. Russian forces bombarded areas around Kyiv and another city, just hours after pledging to scale back military operations in those places to help negotiations along, Ukrainian authorities said Wednesday. (AP Photo/Vadim Ghirda)

تشكيك في نية روسيا "تقليص" عملياتها و"إخفاء" حقيقة الوضع عن بوتين 31.03.2022

شكك البنتاغون في إعلان روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا كما رصدت المخابرات العسكرية البريطانية استمرار القصف في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن "خوف" مستشاري بوتين من إخباره بحقيقة الوضع.

Die Berliner Philharmoniker sitzen im Schloss Bellevue vor ein paar Dutzend Zuschauern während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen Krankheit per Video zugeschaltet ist. Er spricht vor dem Konzert «Für Freiheit und Frieden. Ein Konzert der Berliner Philharmoniker im Schloss Bellevue».

الرئيس الألماني يحذر من أيام "أكثر صعوبة" بسبب الحرب في أوكرانيا 27.03.2022

حذر الرئيس الألماني سكان ألمانيا من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا لن يقتصر تأثيرها على الشركات الروسية فحسب، وإنما حتى على الشركات الألمانية.

27.03.2022 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu Gast in der ARD-Sendung Anne Will. Unter anderem wurde über die Rolle Deutschland im Ukraine-Krieg gesprochen. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يتهم روسيا بمهاجمة أوكرانيا "من أجل رؤية شديدة الإمبريالية" 29.03.2022

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بأنها تهاجم أوكرانيا "من أجل رؤية شديدة الإمبريالية" و"الاستيلاء على الأرض"، مؤكدا أن كل حسابات الرئيس الروسي بوتين لم تنجح، ومعتبرا أنه كان من الصواب فرض عقوبات مؤثرة على روسيا.