تقارير: مجموعة فاغنر الروسية تقاتل في أوكرانيا

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كشفت تقارير أن ما يسمى ب "مجموعة فاغنر" تشارك في المعارك في أوكرانيا، لدعم الانفصاليين والمصالح الروسية. وفقًا لتقارير إعلامية، تتمثل مهمتهم في اغتيال شخصيات أوكرانية وعلى رأسها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعمدة كييف فيتالي كليتشكو وأخوه.
أصبحت أوكرانيا مسرحاً لحرب بالوكالة بين روسيا والغرب. وانتهى ذلك بهجوم روسيا على أوكرانيا. الفيلم الوثائقي المؤلف من جزئين يسلط الضوء على كيفية وصول الأمر إلى هذا المستوى.
شكك البنتاغون في إعلان روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا كما رصدت المخابرات العسكرية البريطانية استمرار القصف في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن "خوف" مستشاري بوتين من إخباره بحقيقة الوضع.
حذر الرئيس الألماني سكان ألمانيا من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا لن يقتصر تأثيرها على الشركات الروسية فحسب، وإنما حتى على الشركات الألمانية.
اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بأنها تهاجم أوكرانيا "من أجل رؤية شديدة الإمبريالية" و"الاستيلاء على الأرض"، مؤكدا أن كل حسابات الرئيس الروسي بوتين لم تنجح، ومعتبرا أنه كان من الصواب فرض عقوبات مؤثرة على روسيا.
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