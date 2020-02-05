 تقارير: مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على رفع الحصانة عن سالفيني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.02.2020

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تقارير: مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على رفع الحصانة عن سالفيني

في خطوة تفتح الباب أمام محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، بتهمة إساءة المعاملة واحتجاز الحرية، صوت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني.

وزير الداخلية الإيطالي السابق سالفيني

وزير الداخلية الإيطالي السابق سالفيني يواجه مأزقا بعد رفع الحصانة عنه

أفادت تقارير بأن مجلس الشيوخ الإيطالي صوت لصالح رفع الحصانة عن ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق، مما يمهد الطريق أمام مثول زعيم المعارضة اليميني المتشدد للمحاكمة للمحاكمة بتهمة إساءة معاملة المهاجرين، الذين وصلوا على متن قوارب قبالة السواحل الإيطالية. وأعلنت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" وغيرها من وسائل الإعلام عن نتيجة التصويت، لكن من غير المتوقع تأكيدها رسميا قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

مختارات

وزير الداخلية الإيطالي سالفيني يواصل إثارة الأزمات وخاصة مع ألمانيا، حيث قررت محكمة ألمانية معاقبة سالفيني على استخدامه صورة، في ما تم وصفه بـ "تحريض ضد المنقذين". وفي حال عدم امتثال سالفيني للحكم فستتهدده عقوبات أكبر. (13.08.2019)

مصادر إعلامية وصفت الاتفاق بين حركة خمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي، الذي يمثل يسار الوسط، بـ "معجزة روما"، نظرا للتباعد الشديد بين الحزبين. ويبدو أن ما جمع الحزبين في هذه المرحلة عداؤهما لرئيس الرابطة سالفيني. (28.08.2019)

وكان سالفيني أعلن الأربعاء أنه اتخذ هذه الخطوة لأن من "واجبه" في الدفاع عن البلاد. واتهمت محكمة في كاتانيا (صقلية) سالفيني بـ"استغلال السلطة واعتقال أفراد"، بعد أن منع الصيف الماضي لعدة أيام 116 مهاجرا كانوا على متن سفينة "غيرغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين من النزول منها.

وفي حال ثبوت التهم فهو يواجه السجن 15 عاما. وقال سالفيني في وقت سابق "لن أذهب إلى قاعة المحكمة للدفاع عن نفسي بل لأفتخر بما قمت به"، مشددا على أن الدفاع عن حدود البلاد عندما كان وزيرا للداخلية "واجب". وأضاف "يحق لولديّ أن يعرفا بأن سبب غياب والدهما عن المنزل لم يكن لاعتقال أشخاص بل للدفاع عن حدود البلاد وأمنها". وتابع "يجب هزيمة الخصوم في صناديق الاقتراع وليس في المحاكم".

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)

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