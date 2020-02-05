تقارير: مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على رفع الحصانة عن سالفيني

أفادت تقارير بأن مجلس الشيوخ الإيطالي صوت لصالح رفع الحصانة عن ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق، مما يمهد الطريق أمام مثول زعيم المعارضة اليميني المتشدد للمحاكمة للمحاكمة بتهمة إساءة معاملة المهاجرين، الذين وصلوا على متن قوارب قبالة السواحل الإيطالية. وأعلنت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" وغيرها من وسائل الإعلام عن نتيجة التصويت، لكن من غير المتوقع تأكيدها رسميا قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وكان سالفيني أعلن الأربعاء أنه اتخذ هذه الخطوة لأن من "واجبه" في الدفاع عن البلاد. واتهمت محكمة في كاتانيا (صقلية) سالفيني بـ"استغلال السلطة واعتقال أفراد"، بعد أن منع الصيف الماضي لعدة أيام 116 مهاجرا كانوا على متن سفينة "غيرغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين من النزول منها.

وفي حال ثبوت التهم فهو يواجه السجن 15 عاما. وقال سالفيني في وقت سابق "لن أذهب إلى قاعة المحكمة للدفاع عن نفسي بل لأفتخر بما قمت به"، مشددا على أن الدفاع عن حدود البلاد عندما كان وزيرا للداخلية "واجب". وأضاف "يحق لولديّ أن يعرفا بأن سبب غياب والدهما عن المنزل لم يكن لاعتقال أشخاص بل للدفاع عن حدود البلاد وأمنها". وتابع "يجب هزيمة الخصوم في صناديق الاقتراع وليس في المحاكم".

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)