تقارير متضاربة بين موسكو وكييف عن مجريات المعارك في أوكرانيا

ظهرت تقارير متضاربة عن حالة الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قالت كييف إنها حققت مكاسب وقالت موسكو إن أوكرانيا تكبدت خسائر كارثية خلال هجومها المضاد.

تضارب في الأنباء

فمن ناحيته، قال الجيش الأوكراني إنه تقدم حتى 250 متراً في مناطق مختلفة من منطقة دونيتسك شرقا، حسبما قالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار على تطبيق تليغرام. وأضافت أنه بالقرب من مدينة بيرديانسك الساحلية جنوبا، حرر الجيش مساحة إجمالية تبلغ حوالي 3 كيلومترات مربعة.

وقال الجيش الأوكراني ومسؤولون محليون في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء (14 يونيو/حزيران 2023) إن صواريخ روسية أصابت مبان مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود ومنطقة دونيتسك شرق البلاد خلال الليل مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ كروز على أوديسا. وذكر الجيش في وقت سابق أن صاروخين دمرا قبل أن يصلا إلى أهدافهما.

وقالت القيادة الجنوبية عبر تطبيق تيليغرام "نتيجة معركة جوية وسلسلة تفجيرات، تضرر مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومؤسسات للأغذية ومتاجر في وسط المدينة". وأضاف الجيش أن القتلى الثلاثة في أوديسا كانوا يعملون في مستودع لسلسلة متاجر بيع بالتجزئة عندما أصابه صاروخ أشعل فيه النيران مشيرا إلى أن سبعة آخرين أصيبوا هناك.

وقال الجيش "تمشيط الأنقاض مستمر... من الوارد أن يكون هناك من هم تحتها".

أوكرانيا تعلن إنجازات أولى للهجوم المضاد وروسيا تنفي

روسيا تتحدث عن خسائر أوكرانية ضخمة

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخسائر الأوكرانية كانت أعلى 10 مرات من الجانب الروسي.

وقال للصحفيين: "وفقا لحساباتي، فقدت أوكرانيا 25% إلى 30% من التكنولوجيا التي قدمتها دول أجنبية. لم ينجح العدو في قطاع واحد على الجبهة".

ولم يتسن التحقق من تصريحات الطرفين المتحاربين بشكل مستقل. ومع ذلك، علق خبراء دوليون على النجاحات المحلية في الهجوم المضاد لأوكرانيا.

مخاوف بشأن محطة زابوريجيا النووية

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، من زيادة المخاطر المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، الخاضعة للسيطرة الروسية منذ أكثر من عام، بسبب القتال الذي يحدث "على مسافة قريبة جداً" منها. وقال جروسي إن هذا يزيد من احتمال إصابة المحطة.

وكان جروسي، الذي التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، في طريقه إلى زابوريجيا لتقييم حالة إمدادات المياه لنظام التبريد في محطة القوى النووية في أعقاب انهيار سد الأسبوع الماضي في جنوب أوكرانيا.

أوكرانيا: روسيا تواصل قصف المدنيين

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك شرق البلاد إن القوات الروسية قتلت ثلاثة مدنيين في ضربة صاروخية أخرى. وأضاف أن شخصين قتلا في كراماتورسك وقتل ثالث في كوستيانتينيفكا، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت ثلاثة صواريخ وتسع طائرات مسيرة خلال الليل.

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات، بعد أسبوع من تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا

كما ارتفع عدد ضحايا الفيضانات، بعد أسبوع من تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، مما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه من الخزان المجاور وإغراق العديد من الأماكن، بما في ذلك عاصمة المقاطعة خيرسون.

وبما أن الأماكن المحتلة تضررت بشكل خاص من الفيضانات، يخشى أن يكون هناك في الواقع عدد أكبر بكثير من الضحايا. وعلى وجه الخصوص، لا يمكن التحقق من المعلومات المقدمة من الجانب الروسي بشكل مستقل في كثير من الأحيان.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 30 بعد غارة جوية روسية على حي سكني في مدينة كريفي ريه الصناعية في جنوب أوكرانيا.

وذكر سيرهي ليساك، الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، إن "هجوماً صاروخياً هائلاً" ضرب كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي. وتمكنت الدفاعات الجوية من صد ثلاثة صواريخ كروز، لكن صواريخ أخرى أصابت مواقع مدنية.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر فيلكول عن غارة على مبنى من خمسة طوابق وكتب أن هناك أشخاصا ما زالوا على الأرجح مدفونين تحت الأنقاض. وقالت السلطات المحلية إن كييف واجهت وابلا من صواريخ كروز، مضيفة أن الدفاعات الجوية للمدينة اعترضت جميع الصواريخ القادمة. كما وردت تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرقا.

وجنوباً، قصفت القوات الروسية في منطقة خيرسون كنيسة في قرية بيلوزيركا وقتلت رجل دين يبلغ من العمر 72 عاما وأصابت امرأة (76 عاماً)، حسبما قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في عملياتهما العسكرية.

بيلاروسيا تتسلم "النووي التكتيكي الروسي"

من جهة أخرى، قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي باليابان في عام 1945.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة روسيا-1 الحكومية الروسية بثتها قناة تيليغرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا". وتابع "القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين (ألقيتا على) هيروشيما وناجازاكي".

ع.ح./ح.ز. (رويترز، د ب ا)