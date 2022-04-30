 تقارير: مبابي يرفض عرض الريال ويقرر البقاء في سان جيرمان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

تقارير: مبابي يرفض عرض الريال ويقرر البقاء في سان جيرمان

يبدو أن المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي اتخذ قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان عوضاً عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية عديدة.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (22.01.2022).

تفيد تقارير بأنّ كيليان مبابي رفض عرض ريال مدريد وقرر البقاء مع سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية متعددة اليوم السبت (21 أيار/ مايو 2022) أن كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا قرر البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرحل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

مختارات

يعيش ريال مدريد موسما ناجحا، ويقدم أداء عالي المستوى، خصوصا مع نجمه الفرنسي كريم ينزيمة، ولكن بدأت بعض الأخبار تتداول عن اهتمام جدي من أحد الأندية الأوروبية لضم بنزيمة قريبا إلى صفوفه.

بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، إثر"ريمونتاندا خيالية" من ريال مدريد، يبدو أن على الفريق الباريسي المملوك لقطر أن يدرك بأن "المال وحده لا يكفي". فهل هذا "الإدراك المرير" هو الذي جعل الخليفي يخرج عن طوره؟

بعدما حسم ريال مدريد وبرشلونة أمريهما، تنحسر اليوم المنافسة على البطاقات المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال للموسم المقبل، بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، بينما باتت فرص سوسييداد شبه معدومة.


وسعى سان جيرمان بكل قوته للإبقاء على مبابي (23 عاما) بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه، ويبدو أنه نجح في مبتغاه. وبدا خلال الأسبوع الجاري أن مبابي في طريقه إلى النادي الملكي بعد أنباء عن تعثر المفاوضات مع ملاك سان جيرمان.

وأكدت والدة مبابي التي تتولى في نفس الوقت إدارة أعماله، أمس الجمعة (20 أيار/ مايو) أنه تم التوصل لاتفاق بين الناديين وأن القرار سيتم الإعلان عنه في غضون أيام.

لكن اليوم السبت ذكرت العديد من التقارير الصحفية في فرنسا ومن بينها صحيفة "ليكيب" وصحيفة "لو باريزيان" وكذلك شبكة "اي إس بي إن" أن مبابي اللاعب السابق لموناكو سيبقى في سان جيرمان.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص العقد الجديد المحتمل لمبابي، الذي يعتبر ثاني الهدافين التاريخيين لسان جيرمان خلف المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، حيث سجل 157 هدفا وتخطى إنجاز المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. 


ر.ض/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Berlin | DFB Pokal Finale | Jadon Sancho

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد

    بعد أربعة سنوات من اللعب ضمن فريق بروسيا دورتموند، أدار اللاعب جادون سانشو ظهره لبوروسيا دورتموند، حيث اختار التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 85 مليون يورو.

  • Deutschland München | Bundesliga | David Alaba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ديفيد ألابا إلى ريال مدريد

    مثل رحيل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد 13 عامًا في صفوفه حصل خلالها على 28 لقباً، واحدا من أكبر الانتقالات الذي شهدها الميركاتو الأخير على صعيد البوندسليغا. النمساوي يلعب اليوم في صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المحنّك كارلو أنشيلوتي. ألابا (26 عاما) حصل على رقم "4" الذي "ورثه" عن أسطورة الملكي الأبيض راموس.

  • BG Bundesliga Transfers | Dayot Upamecano

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ

    الفراغ النّاجم عن رحيل ألابا في قلب الدفاع البافاري، سيعوضه لاعب لايبزيغ السابق دايوت أوباميكانو. الصفقة بلغت قيمتها 42,5 مليون يورو. الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جنبًا إلى جنب مع مواطنيه بنجامين بافارد ولويس هيرنانديز في خط الدفاع. ويكمل كينغسلي كومان وكورنتين توليسو الخماسية الفرنسية في فريق بايرن ميونيخ.

  • Fussball 1. Bundesliga Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:2

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    توماس ديلاني  إلى فريق إشبيلية

    لاعب دورتموند توماس ديلاني حطّ الرحال لدى فريق إشبيلية الإسباني. وفي حفل وداعه قال ديلاني أمام زملائه إنه "فخور جدا للعبه الفترة الماضية في فريق دورتموند العريق". وتابع: إنه "لأمر محزن، لكننا جميعا ننفصل كأصدقاء". ولعب ديلاني ثلاثة مواسم بقميص بروسيا دورتموند. ومع الفريق الأندلسي عليه العمل على انتزاع مقعده في التشكيلة الأساسية. 

  • Fußball Bundesliga | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | Matheus Cunha

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماتيوس كونيا إلى أتلتيكو مدريد

    من هيرتا برلين إلى أتليتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية. ماتيوس كونيا، وفي تطور لافت، التحق بالبوندسليغا عبر بواة لايبزيغ، ثم إلى هيرتا قبل عام ونصف مقابل 18 مليون يورو، والآن إلى الدوري الإسباني مقابل 30 مليون.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - 1899 Hoffenheim Ishak Belfodil

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إسحاق بلفضيل ينتقل إلى هيرتا  برلين

    من تبعات انتقال كونيا إلى أتلتيكو، التعاقد مع المهاجم الجزائري اسحاق بلفضيل إلى غاية يونيو/ تموز 2022. ويمتاز بلفيضل (29 عاما) بمهارته في المراوغة والتمريرات السريعة، وقد لعب سابقا في صفوف هوفنهايم وبريمن. سجّل 20 هدفاً ضمن 73 مباراة في الدوري الألماني.

  • Fußball | FC Barcelona | Ilaix Moriba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيلاش موريبا إلى لايبزيغ

    تعاقد فريق لايبزيغ مع لاعب برشلونة إيلاش موريبا البالغ من العمر 18 عاما. وبموجب الصفقة، سيدفع النادي الألماني للكاتالوني 16 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو أخرى كمجموع للمكافآت الطويلة الأمد. ومن المفترض أن يعوض موريبا النمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga | DSC Arminia Bielefeld v RB Leipzig

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ

    اختار مارسيل سابيتزر الرحيل إلى البافاري مودعاً لايبزيغ، بعد أن اضطر الأخير الموافقة على الصفقة لكون أن العقد الذي يجمعه بلاعب خط الوسط كان ممتدا لنهاية موسم 2022 فقط. وهذا يعني أن عملية بيع اللاعب في الوقت الحالي مربحة أكثر. وقدّرت التقارير المحلية قيمة الصفقة ما بين 15 و16 مليون يورو. بينما وقّع الدولي النمساوي عقداً مع فريقه الجديد إلى نهاية موسم 2025.

  • Fußball | Luca Waldschmidt

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا فالدشميت إلى فولفسبورغ

    يقول مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ عن هدّاف بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عاما، إنه "يتناسب تماما" مع فريقنا ليس فقط "رياضيا، وإنما على مستوى شخصيته". سجّل الألماني لوكا فالدشميت تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري. وبعد فرانكفورت، وهامبورغر وفرايبورغ، سيكون فولفسبورغ الفريق الرابع الذي يلعب فالدشميت بقميصه في الدوري الألماني لكرة القدم. 

  • Fußball Bundesliga | Maximilian Eggestein

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماكسيميليان إيغشتاين إلى فرايبورغ

    بعد مغادرة لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا، كان على فرايبورغ البحث عن بديل وبسرعة. فوجد ضالته لدى فيردر بريمن الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثانية. فتمّ التعاقد مع أحد أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بماكسيميليان إيغشتاين مقابل خمسة ملايين يورو. (الكاتب: أندرياس شتينسموس/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


 

مواضيع ذات صلة

Manchester City v Paris Saint Germain - UEFA Champions League - Group A - Etihad Stadium Paris Saint-Germain s Kylian Mbappe speaks with manager Mauricio Pochettino on the touchline during the UEFA Champions League, Group A match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: Wednesday November 24, 2021. Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xTimxGoodex 63940698

أنشيلوتي: بوتشيتينو لم يقل الحقيقة حول مبابي.. والأرجنتيني يتراجع 30.04.2022

مصير النجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي يبقى الشغل الشاغل لجماهير ريال مدريد. هل سينتقل إلى فريقهم هذا الصيف أم لا؟ تصريحات جديدة عن مبابي من جانب مدرب الريال، الإيطالي أنشيلوتي. وتراجع من من مدرب باريس. ما القصة؟

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Real Madrid v Paris St Germain - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 9, 2022 Real Madrid's Karim Benzema celebrates scoring their third goal REUTERS/Susana Vera

بنزيمة.. المتسبب في السكتة القلبية يصبح الطبيب المداوي 27.04.2022

بنزيمة، الذي كان مصدرا للغضب والحسرة بالنسبة لمشجعي ريال مدريد، تحول إلى نجم الفريق الأول، بل وإلى منقذه وقائده إلى الانتصارات. ولكن ما الذي أخر سطوع نجومية كريم؟ وما القادم بالنسبة له؟

Sport Themen der Woche KW17 Sport Bilder des Tages May 02, 2021, Barcelona, Catalonia, Spain: FC Barcelona, Barca players celebration at the end of the FC Barcelona-PSG match of the semifinals of the Women s UEFA Champions League, played at the Johan Cruyff stadium. Photo: JGS/Cordon Press Cordon Press *** May 02, 2021, Barcelona, Catalonia, Spain FC Barcelona players celebration at the end of the FC Barcelona PSG match of the semifinals of the Women s UEFA Champions League, played at the Johan Cruyff stadium Photo JGS Cordon Press Cordon Press PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xx xx

نهائي دوري الأبطال للسيدات.. ليون يتحدى برشلونة للتربع على عرش القارة 21.05.2022

على مدار العقد الماضي سيطرت الفرنسيات على دوري الأبطال تقريبا، حيث تسيدن المركز الأول بلا منازع في أوروبا. لكن فريق برشلونة للسيدات سطع بريقه وأصبح ينافس بندية ويحصد الألقاب الواحد تلوى الآخر منذ عام 2020.