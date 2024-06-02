تقارير: مبابي وقع على عقد الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني

هل وقع النجم الفرنسي كيليان مبابي بالفعل عقدا مع فريق ريال مدريد المتوج حديثا، وللمرة الـ 15 في تاريخه، بلقب دوري أبطال أوروبا؟ تقارير إعلامية تؤكد ذلك، ومصادر من النادي تتوقع أن يتم الإعلان رسميا مطلع الأسبوع المقبل.

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد (الثاني من حزيران/ يونيو 2024) أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وقع عقد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

فقد ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية وصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن العقد تم توقيعه بالفعل، ومن المتوقع إعلان انضمام قائد المنتخب الفرنسي يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وكان مبابي أكد رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده هذا الصيف، لكنه لم يكشف عن ناديه الجديد بعد. بيد أنه كان قد أعلن في السابق وفي أكثر من مناسبة نيته الانتقال إلى النادي الملكي الإسباني.

وقال جود بلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد أمس السبت، عقب فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2 /صفر، ليتوج الفريق باللقب رقم 15 في تاريخه: "سيكون ذلك رائعا".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي نفتقده في الوقت الحالي هو مهاجم صريح وفعال، في حال قدوم مبابي ستكون تلك فرصة عظيمة لنقلنا إلى مستوى آخر، أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

ويتواجد مبابي حاليا مع المنتخب الفرنسي حيث يستعد لنهائيات كأس أمم أوروبا بين 14 حزيران/ يونيو و14 تموز / يوليو، والتي تقام في ألمانيا.

أنهى ريال مدريد الإسباني المتوج بطلاً لأوروبا للمرة الـ15، موسماً ناجحاً آخر، بعد إحرازه بطولة إسبانيا أيضا. صورة من: Carl Recine/REUTERS

ريال مدريد ينتظر قدوم مبابي رسميا ليُكمل احتفالاته

ويشار إلى أنّ ريال مدريد الإسباني المتوج بطلاً لأوروبا للمرة الـ15، أنهى موسماً ناجحاً آخر، بعد إحرازه بطولة إسبانيا أيضا الشهر الماضي لكن احتفالات انصاره ستستمر مع اقتراب موعد الإعلان رسميا عن قدوم مبابي.

ولم يخف المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما حبه لريال مدريد الذي تزين ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لا سيما من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

ولطالما أعرب مبابي عن رغبته في أن يترك بصمة في تاريخ اللعبة ولا شك بأن انتقاله الى صفوف ريال مدريد الاثنين أو الثلاثاء كما أكد مصدر موثوق في نادي العاصمة الإسبانية سيساعده في تحقيق هذا الهدف.

وقال مبابي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية قبل أيام: "الجميع يعلم أن الأمر سينتهي قريبا وسنرى ما سيحدث".

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد محددة بالفعل وسيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بحوالي 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام.

بيد أن هذا الراتب بعيدا جدا عما كان يتقاضاه مع باريس سان جيرمان والمقدر ب 70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)