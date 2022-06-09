 تقارير: ماني ينتقل إلى بايرن مقابل 40 مليون يورو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.06.2022

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رياضة

تقارير: ماني ينتقل إلى بايرن مقابل 40 مليون يورو

بحسب عدة تقارير ألمانية وإنجليزية فإن صفقة تعاقد بايرن ميونيخ مع ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي تمت مقابل مبلغ يصل إلى 40 مليون يورو. وأشارت التقارير إلى أن ماني سيوقع على عقد مدته 3 أعوام مع بايرن.

ساديو ماني

ساديو ماني

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة (17 حزيران/يونيو 2022) أن بايرن ميونيخ توصل إلى اتفاق لضم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول. وأوضحت شبكة (سكاي سبورتس) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن بطل ألمانيا سيدفع 35 مليون جنيه إسترليني (42.71 مليون دولار، نحو 40 مليون يورو) لضم ماني (30 عاما) الذي يتبقى عام واحد بعقده مع النادي الإنجليزي.

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ومن المنتظر أن يوقع ماني على عقد لمدة ثلاث سنوات مع بايرن وسيخضع لفحص طبي الأسبوع المقبل.

ولم يعلق بايرن ميونيخبعد على التقارير. وقبل إتمام الصفقة، يجب على ماني أن يخضع للفحص الطبي. وتعد مسألة التعاقد مع ماني أمرا مهما بالنسبة لبايرن خاصة وأن هناك احتمالية لرحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة. وقال المهاجم البولندي، أفضل لاعب في العالم، إنه يريد الرحيل عن بايرن، ولكن النادي أكد أن هناك عاما متبق في عقد اللاعب. ووجد ليفربول بالفعل بديلا لماني بعد التعاقد مؤخرا مع داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي.

وسيغادر ماني أنفيلد بعد 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا بجميع المسابقات وساعد ليفربول في التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2018-2019 وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي. وكان ضمن الركائز الأساسية بفريق المدرب يورغن كلوب في الموسم الماضي عندما فاز بكأسين محليتين وفقد فرصة الفوز بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي.

وفيما يبدو تأكيدا لرحيل ماني عن ليفربول، نشر كلوب على صفحته بموقع فيسبوك صورة للثلاثي للهجومي مانيه وفيرمينو وصلاح. وبينما ظهر قميصا صلاح وفيرمينو باللون الأحمر، لون ليفربول، ظهر ماني وقد تم تظليل لون قميصه بالأسود، وكتب كلوب: "نهاية حقبة".

 

وحقق ماني ستة ألقاب مع ليفربول منذ انضمامه من ساوثامبتون في يونيو حزيران 2016 وشكل ثلاثيا هجوميا قويا مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو. ووصفه كلوب بأنه لاعب "من طراز عالمي" و"ماكينة" لكن مهاجم السنغال أراد تحديا جديدا وذكرت تقارير صحفية أنه رفض عقدا جديدا من ليفربول. وكان ماني أول صفقة قوية يبرمها كلوب عندما تولى المدرب الألماني القيادة بهدف إعادة النادي إلى القمة عقب سنوات من النتائج المحبطة. وسيصبح ماني ثالث صفقة لبايرن هذا الصيف بعد وصول الثنائي ريان غرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي من أياكس أمستردام.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: علاء جمعة


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