تقارير: مانشيني يوقع عقدا لتدريب المنتخب السعودي

أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في موقعها اليوم الأحد (27 أغسطس/ آب 2023) أن روبرتو مانشيني الذي استقال من مهامه مدربا للمنتخب الوطني في منتصف الشهر الحالي، سيتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي غدا الإثنين.

وحسب الصحيفة الإيطالية الرياضية، وقّع مانشيني (58 عاماً) عقداً لمدة أربعة أعوام، وتحديداً حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" من دون ذكر أي مصدر، إلى أن مانشيني سيشارك الإثنين في العاصمة الرياض في أول مؤتمر صحافي له.

وكان المنتخب السعودي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على نظيره الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات، يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه رينارد الذي قاده في العرس الكروي العالمي، لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وأقدمت السعودية على التعاقد مع العديد من اللاعبين من العيار الثقيل على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار بهدف تغيير صورتها وتحديث اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وكان مانشيني قد أكد أن استقالته من منصبه مع المنتخب الإيطالي ليست مرتبطة بعرض من السعودية وبررها بالقرارات الأخيرة لرئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا، خاصة بشأن تشكيلة طاقمه التدريبي.

قال مانشيني لعدد من الصحف الإيطالية "في رأيي لم نعد على الموجة نفسها. سيحدث شيء ما عندما يثير اهتمامي، لكن السعودية لا علاقة لها بالأمر".

وتحت قيادته، في الفترة من أيار/مايو 2018 إلى آب/أغسطس 2023، فازت إيطاليا بكأس أوروبا صيف 2021 وحققت سلسلة قياسية من 37 مباراة من دون هزيمة بين أيلول/سبتمبر 2018 وتشرين الاول/أكتوبر 2021.

لكن المنتخب الوطني فشل أيضاً في التأهللكأس العالم 2022، وغاب عن النهائيات للمرة الثانية توالياً، كما لم يحقق بداية جيدة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، حيث خسر على أرضه أمام إنكلترا 1-2.

خلال مسيرته الكروية، ارتدى مانشيني قميص سمبدوريا من عام 1982 إلى عام 1997، وشكل مع مواطنه الراحل أخيراً جانلوكا فيالي أحد أكثر الثنائي الهجومي فعالية في الدوري الإيطالي.

دافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 36 مباراة وسجل 4 أهداف.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)