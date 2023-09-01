 تقارير: ليفربول يرفض عرضا خياليا من الاتحاد السعودي لضم صلاح | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.09.2023

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رياضة

تقارير: ليفربول يرفض عرضا خياليا من الاتحاد السعودي لضم صلاح

رفض ليفربول الإنكليزي عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضمّ مهاجمه المصري محمد صلاح، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

محمد صلاح في ليفربول

مدد النجم المصري محمد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية

رفض نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضم النجم المصري محمد صلاح.

ويحظى النجم المصري الدولي باهتمام من جانب النادي السعودي منذ فترة، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه جرى تقديم عرض شفهي الجمعة (الأول من سبتمبر/ أيلول 2023). لكن ليفربول رفض العرض واعتبر الأمر محسوما بتأكيد أنه لا يعتزم بيع اللاعب.

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وكان العرض يتمثل في دفع 100 مليون جنيه إسترليني في البداية وإضافات اخرى بقيمة 50 مليون إسترليني. ورغم أن العرض يبدو مغريا للاعب البالغ من العمر 31 عاما، أظهر ليفربول إصرارا على التصدي لأي محاولة لاستقطاب اللاعب الذي سجل 138 هدفا خلال 221 مباراة مع الفريق على مدار ستة مواسم شهدت تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات.

وحتى لو كان لدى ليفربول استعدادا لدراسة بيع محمد صلاح، وهو ما أكدت مصادر أنه احتمالا ليس مطروحا على الإطلاق، لن تكون الفرصة متاحة أمام النادي لإيجاد البديل، خاصة في ظل الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها اللاعب.

ولدى سؤاله عن احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، قال يورغن كلوب المدير الفني للفريق: "موقفنا لا يزال كما هو بالتأكيد. لا شك في ذلك. لا يمكننا فعل هذا (بيع صلاح). هذا هو الوضع. ولا يمكن قول شيء آخر".

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لصالح الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد توالياً، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر" أيضاً.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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