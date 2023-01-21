تقارير: لايبزغ يدرس التعاقد مع المخضرم ماركو رويس

كشفت شبكتي "سكاي" و"سبورت1" اليوم الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2023) أن لايبزغ أرسل عرضا لديرك هيبيل مستشارماركوس رويس في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وينتهي عقد رويس (33 عاما) مع بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم الحالي. وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لفريق لايبزغ، مؤخرا لقناة "بيلد" التليفزيونية: "ماركوس يمكنه أن يجعل الفريق أقوى من خلال خبرته".

يذكر أن إيبرل (49 عاما) هو من قام بجلب رويس إلى بوروسيا مونشنغلادباخ في عام 2009.

تعادل بايرن ميونيخ مع ضيفه لايبزج 1/1 خلال مباراة افتتاح الجولة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

رويس يعود للملاعب بعد إصابته

ويعود رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة في الكاحل، باستئناف الفريق مشواره في الدوري بمواجهة أوغسبورغ اليوم 22 كانون الثاني/يناير الجاري.

وشارك رويس في مباراتين فقط بالدوري الألماني (بوندسليغا) منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، واضطر لإبلاغ هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني بأنه ليس متاحا للمشاركة في كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، واصفا الغياب عن بطولة كبيرة أخرى بأنه "مؤلم".

لكن رويس استعاد لياقته الآن ويشارك في تدريبات الفريق بشكل طبيعي خلال المعسكر الشتوي المقام في ماربيلا بإسبانيا.

وقال رويس خلال تواجده في المعسكر :"أشعر بحال جيد وقد شاركت في كل أقسام التدريب. أنا سعيد للغاية بالشكل الذي تسير به الأمور في الوقت الحالي." وأضاف :"لم يكن الأمر سهلا لأنه كانت هناك انتكاسات مستمرة. قدمت الكثير خلال الكريسماس كي أصل إلى مستو جيد. الآن أنا سعيد بالتواجد مع الفريق. لذلك فالمعسكر التدريبي جيد بالنسبة لي."

م.س/ ح. ز (د ب أ)