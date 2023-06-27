تقارير: كين يوافق على الانتقال لبايرن ميونخ

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء (27 حزيران/يونيو 2023) أن هاري كين وافق على الرحيل، بينما ذكر موقع "ذي أثلتيك" أن بايرن تقدم بعرض مبدئي بقيمة 70 مليون يورو (7ر76 مليون دولار) بالإضافة لمكافآت لقائد المنتخب الإنكليزي، الذي ينتهي عقده مع توتنهام في تموز/يوليو 2024.

ووفقاً لشبكة "سكاي" التليفزيونية"، فإن توتنهام رفض العرض، حيث يسعى دانييل ليفي رئيس توتنهام للحصول على 100 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات كين (29 عاماً).

وفاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية عشرة في تاريخه بشق الأنفس، حيث دخل الفريق الموسم بدون مهاجم رئيسي بعد بيع روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة. ووضع النادي التعاقد مع مهاجم في قائمة أمنياتهم للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أيضاً أن مانشستر يونايتد يسعى أيضا للتعاقد مع مهاجم. وفي الأسابيع الأخيرة، أبدى ريال مدريد اهتماما بضم كين.

خ.س/ف.ي (د ب أ)