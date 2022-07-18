تقارير: قريبا ... الهولندي دي ليخت صمام دفاع بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الإثنين (18 تموز/يوليو 2022) أن المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بصدد الوصول إلى نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم لإتمام صفقة انضمامه للفريق قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية خضوع دي ليخت للفحوص الطبية وإنهاء إجراءات التعاقد في الوقت المناسب للانضمام إلى زملائه ببايرن في رحلتهم إلى الولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق اليوم.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن موافقة يوفنتوس على آخر عرض قدمه بايرن ميونخ وقيمته 70 مليون يورو (70 مليون دولار) إضافة إلى عشرة ملايين يورو كمتغيرات.

ويتواجد دي ليخت (22 عامًا) ضمن صفوف يوفنتوس منذ عام 2019 ومن المفترض أن يستمر عقده مع النادي الإيطالي حتى عام 2024. وتردد أن دي ليخت سيوقع مع بايرن ميونخ عقدًا لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2027. ولم يصدر أي من الناديين بيانات بشأن الصفقة حتى الآن.

وسيقضي بايرن ميونخ، الذي يدربه المدير الفني يوليان ناغلسمان، أسبوعًا واحدًا في الولايات المتحدة لإنجاز أنشطة تسويقية وتدريبات وكذلك خوض مباراتين وديتين استعدادًا للموسم المقبل، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ودي.سي يونايتد الأمريكي.

وسيكون ناغلسمان بحاجة إلى إعادة تشكيل خط هجوم الفريق البافاري بعد رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، وانضمام النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي.

ويخوض بايرن ميونخ أول مباراة رسمية مقبلة في 30 تموز/يوليو حيث يلتقي لايبزيغ في مباراة كأس السوبر الألماني. وبعدها بستة أيام، يستهل بايرن مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني بمواجهة آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي.



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