 تقارير: ″فرونتكس″ تتساهل مع استخدام العنف ضد المهاجرين | أخبار | DW | 05.08.2019

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أخبار

تقارير: "فرونتكس" تتساهل مع استخدام العنف ضد المهاجرين

اتهمت تقارير جديدة وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" بمعاملة مهاجرين بوحشية. وحسب تلك التقارير فإن أكثر تلك القوات وحشية هي قوات حرس الحدود الأوروبية من اليونان وبلغاريا والمجر بشكل خاص.

Bulgarien Grenze Türkei Frontex Beamte (EU/N. Doychinov)

أشارت تقارير إعلامية ألمانية وبريطانية اليوم الاثنين (05 آب/ أغسطس) إلى أن وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي تمارس أعمالاً غير قانونية من خلال قوات حرس الحدود الوطنية، وهو الأمر الذي ربما يكون قد شكل انتهاكات لحقوق الإنسان. ووفقا لبحث أجرته (شبكة ريترنز)، فإن قوات فرونتكس لم تتسامح فقط مع العنف ضد المهاجرين الذي تمارسه القوات المحلية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بل إن تلك القوات عاملت اللاجئين في أغلب الأحيان بطريقة لا إنسانية.

يقول دانييل هاودين مدير مشروع "شبكة ريترنز" والمتخصص في شؤون المهاجرين في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع توتير، إن التقرير الذي استغرق عدة أشهر من العمل المتواصل بدأت الصحافة تنشر منه عدة فقرات كان أولها في الغارديان التي تحدثت عن استبدال سفن الانقاذ في البحر المتوسط بالطائرات المسيرة "درونز".

واستناداً إلى وثائق فرونتكس، نقلت الشبكة أن قوات الحرس الوطني استخدمت الهراوات ورذاذ الفلفل لإخضاع النازحين، كما استخدمت الكلاب لمطاردتهم عبر الغابات. وأوضح تقرير الشبكة أن حرس الحدود في كل من اليونان وبلغاريا والمجر بشكل خاص كانوا في غاية الوحشية. وبدلاً من أن تقوم بمنع عملائها من التعاون مع قوات الحدود الوطنية، اكتفت فرونتكس بإغلاق التحقيقات في تلك الوقائع.

صحيفة الأوبزرفر بدورها أفادت يوم أمس الأحد أن فرونتكس - ومقرها وارسو - قد استفادت من استثمارات الاتحاد الأوروبي البالغة 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) في الطائرات المسيرة "درونز". وعلى الرغم من أن طائرات المراقبة المسيرة والتابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" تحلق قبالة سواحل ليبيا، إلا أنها لم تشارك في عملية إنقاذ واحدة منذ عام وحتى اليوم في المنطقة المائية التي أصبحت الأكثر خطورة في العالم.

مختارات

أعلنت الحكومة السويدية تمديد مراقبة الحدود لمدة ثلاثة أشهر أخرى في إطار منع الهجرة غير الشرعية. وبررت ذلك بأن عمليات التفتيش التي تتم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مازالت "غير كافية". (08.02.2019)

رغم إصرار سياسيين أوروبيين كبار على إنهاء الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، ترى ولاية بافاريا الألمانية أن هذه الخطوة سابقة لأوانها. واعتبر حاكم بافاريا أن تلك الرقابة "لها تأثير إيجابي ومقبولة من الشعب". (24.12.2018)

وقال إريك ماركواردت، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر في ألمانيا لصحيفة الأوبزرفر: "ليس هناك أي التزام بتزويد الطائرات بدون طيار بأجهزة إنقاذ للحياة وإجراء عمليات الإنقاذ"، مضيفا: "أنت بحاجة إلى سفن لعمل ذلك، والسفن هي تحديداً أكثر ما ينقص في الوقت الحالي". يشار إلى أن أكثر من 400 شخص فقدوا حياتهم خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري 2019 فقط.

من جانبها أشارت متحدثة باسم منظمة (اس او اس ميديترياني) إلى أن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمنع وقوع انتهاكات على الحدود أو الموت غرقاً في البحر غير كافية، وأكدت انطلاق سفينة الإنقاذ الخيرية (أوشن فايكينغ) من ميناء مارسيليا الفرنسي يوم أمس الأحد، والتي من المقرر أن تصل إلى قبالة سواحل ليبيا بنهاية الأسبوع.

ونجحت سفينة تابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية الإسبانية في إنقاذ 121 شخصا في عمليتين منفصلتين بعد أن بقيت في البحر لثلاثة أيام. وقالت مجموعة (اوبن آرمز) إن الكثيرين ممن تم إنقاذهم ظهرت عليهم علامات الصدمة. ووفقا للمنظمة فقد هددت إيطاليا بفرض غرامة قدرها 50،000 يورو في حال دخول السفينة إلى المياه الإقليمية الإيطالية.

 ع.ح/ ع.ج مهاجر نيوز

  • لاجئون يجتمعون حول النار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    غرباء بين الغرباء

    يختبئ المقدوني دراغان (في المنتصف)، في الغابات القريبة من الحدود الصربية الكرواتية، وهو يحاول العبور إلى بلدان أوروبا مع آخرين معظمهم من بلدان عربية. يجلس بجانب دراغان مهاجر صيني. ويبدو الاثنان في غٌربة مضاعفة بين مئات السوريين والأفغان الذين تقطعت بهم السبل في صربيا، لكن الهم واحد والمعاناة مشتركة

  • رجلان يتسلقان مبنى مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التخطيط للخطوة القادمة

    طالبو لجوء الأفغان على سطح مصنع قديم مهجور في مدينة سيد الصربية، والذي هو بمثابة مسكن مؤقت لهم، و يخطط اللاجئون لخطوتهم القادمة في محاولة الوصول إلى بلد أوروبي آخر يمثل بالنسبة لهم بر الأمان.

  • مجموعة من اللاجئين يسيرون على سكك القطارات الحديدية

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مخاطرة بالحياة

    يسير المهاجرون على مسارات السكك الحديدية التي تربط صربيا وكرواتيا بالقرب من قرية سيد في شمال صربيا. وذكرت تقارير ان شخصين صدمهما القطار بعد أن استغرقا في النوم على السكك الحديدية.

  • رجل يقف بين الشجيرات

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    العيش في "الغابة "

    يختبئ أكثر من 150 شخصاً في الغابة - وهي منطقة ذات شجيرات كثيفة بجوار خطوط القطار التي تربط صربيا وكرواتيا. وقد حاول معظمهم العبور إلى أوروبا الغربية بطرق مختلفة: إما بمساعدة المهربين، أو بمفردهم أو في مجموعات أو حتى عن طريق القفز على الشاحنات أو الاختباء في عربات قطار الشحن.

  • رجل يستحم تحت الجسر

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الاستحمام في العراء والبرد

    إبراهيم من أفغانستان يستحم في جو شتوي بار تحت جسر بالقرب من قرية صربية، حيث يعيش مئات اللاجئين والمهاجرين في ظروف صعبة، دون مقومات الحياة الأساسية.

  • لاجئون يتجمعون بين كرواتيا وصربيا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مطبخ المتطوعين

    مطبخ صغير يديره مجموعة من المتطوعين الذين يوزعون وجبات الإفطار ويقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الصربية الكرواتية، في حين تخلت السلطات عنهم إلى حد كبير.

  • لاجيء على الحدود بين كرواتيا وصريبا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    بين اليأس والأمل

    كان جدالي (22 عاما) من أفغانستان قد عاد لتوه إلى مدينة سيد بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا الغربية. كان جدالي محتجزا في السجن بكرواتيا لمدة يومين قبل أن تطلق السلطات سراحه، وكما يدعى فإنه تلقى معاملة قاسية.

  • لاجئون يطبخون داخل منزل مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التعاون من أجل البقاء

    لاجئان يعدان العشاء لهؤلاء الذين تجمعوا ليتشاركوا العيش في المصنع المهجور، حيث يواجه مئات اللاجئين الجوع والمشقة والعنف اليومي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة في أي مكان حتى يتحقق حلمهم بالعيش في بلد آمن.

  • رجل يسير باتجاه القطار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهدف اليومي الوحيد

    مهاجر يسير نحو قطار شحن بضائع للاختباء في عربة مهجورة في محاولة لعبور الحدود الكرواتية والوصول في نهاية المطاف إلى بلد أوروبي آخر، وهذها هو الهدف الذي يشغل بال كل هؤلاء الناس.

  • رجل ينتظر ركوب السيارة

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهروب الأسهل..أغلى

    أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تهريب أكثر، يدفعون لسيارات الأجرة لتنقلهم عبر كرواتيا، بتكلفة تصل إلى 1200 يورو، وهي طريقة مكلفة جداً لا يستطيع تحملها كل من تركوا بلادانهم هربا من الظروف المعيشية الصعبة.


مختارات

العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

خيم مئات اللاجئين على الحدود الصربية الكرواتية، في محاولة لعبور الحدود إلى إحدى الاتحاد الأوروبي، حيث يتنظر اللاجئين فرصة للخروج من الظروف الصعبة التي يعيشونها هناك، وهرباً من ظروف أشد قسوة في بلدانهم الأصلية. (19.11.2017)  

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