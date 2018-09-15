تقارير: غارات إسرائيلية استهدفت أسلحة إيرانية جديدة وصلت إلى دمشق

تلتزم إسرائيل الصمت إزاء غارات جوية إستهدفت ليل السبت الأحد مواقع عسكرية قرب مطار دمشق الدولي. ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على النبأ، مشيراً إلى أن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن الهجوم الصاروخي استهدف مستودع أسلحة بالقرب من المطار حيث وصلت أسلحة جديدة إلى الإيرانيين أو جماعة حزب الله في لبنان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت أهدافًا عسكرية في مدينة حماة شمال غرب سوريا، مستهدفة المواقع الإيرانية.

وحسب ما ذكرته وكالة "سانا" للأنباء، السورية الرسمية، فقد سُمع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي بجنوب العاصمة السورية، وقالت الوكالة إن الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي على المطار، حسب ما نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى.

وأوضحت "سانا" نقلاً عن نفس المصدر أن "منظومة الدفاع الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي واسقطت عدداً منها". وقال سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق إن انفجارات حدثت في محيط مطار دمشق. وشوهدت المضادات الارضيّة تصيب عدداً من الصواريخ. وتعرض مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وتحاول اسرائيل منع عدوتها اللدودة إيران من التمركز عسكريًا في سوريا حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة هناك. وأقرّت إسرائيل في أيلول/سبتمبر الجاري أنها شنت 200 غارة في سوريا في الاشهر الـ18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية، في تأكيد نادر لعمليات عسكرية من هذا النوع. واعترفت إسرائيل سابقا بشن عشرات الغارات ضد ما تصفه عادة بشحنات أسلحة متطورة يتم تسليمها الى حزب الله، العدو الآخر لاسرائيل الذي يدعم الأسد ايضا.

وخلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا، زاد القلق في إسرائيل المجاورة من تنامي نفوذ عدوتها إيران - أحد الحلفاء الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد. وقصف سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف التي وصفها بأنها مواقع لانتشار القوات الإيرانية أو لنقل الأسلحة لجماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران خلال الحرب.

ح.ع.ح/ ي.أ/م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)