 تقارير عن تحرش وممارسات تخريبية لمنتخب العراق تحت العشرين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.05.2023

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رياضة

تقارير عن تحرش وممارسات تخريبية لمنتخب العراق تحت العشرين

بحسب صحف أرجينتينية عدة يواجه المنتخب العراقي تحقيقاً بسبب "ممارسات تخريبية" واعتداء جنسي مزعوم لأعضاء منتخب كرة القدم تحت 20 عاماً في فندق إقامته، فيما نفى الاتحاد العراقي للعبة "الأخبارَ غير الدقيقةِ والشائعات".

شعار FIFA خارج مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيورخ ، سويسرا - أرشيفية

ينطلق كأس العالم تحت 20 سنة اليوم بمشاركة 24 منتخباً منها المنتخب العراقي صيف بطل آسيا

يواجه منتخب العراق لكرة القدم المشارك في كأس العالم تحت 20 عاماً في الأرجنتين، تحقيقاً بسبب "ممارسات تخريبية" واعتداء جنسي مزعوم لأعضائه في فندق إقامته، بحسب ما ذكر تقرير للشرطة، فيما نفى الاتحاد العراقي حدوث مشكلات في مقر إقامته.

مختارات

شهادة عاملة ومدير الفندق

وحصل شرطي مسؤول عن أمن المنتخب العراقي على شهادة عاملة شابة في مطعم الفندق، أكّدت أن أفراد المنتخب العراقي "لمسوا أجزاء حميمة من جسدها"، مساء الخميس، حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كيلومتراً من العاصمة بوينوس أيرس) الذي نشرته صحف أرجنتينية عدّة.

ولم ترغب الفتاة، بحسب التقرير، في تقديم شكوى أو الكشف عن هويتها.

وقدّم مدير الاستقبال في الفندق الذي استمع اليه الشرطي الأرجنتيني شهادته، بأن أعضاء المنتخب العراقي "ساروا بملابسهم الداخلية في أروقة الفندق، وفعّلوا نظام انذار الحريق عمداً". وأضاف ان سلوكيات مماثلة "لم نشهدها من قبل في الفندق".

ونقل تقرير الشرطة ان مسؤولاً أمنياً أشار إلى أن أعضاء البعثة "اساؤوا التصرّف مع مترجمة" محلية، و"عطّلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد".

الاتحاد العراقي ينفي

وعبر القناة الإعلامية للاتحاد العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، نفت رئاسة البعثة "الأخبارَ المتناقلة غير الدقيقةِ والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونيّة الأرجنتينية صباح اليوم الجمعة، بخُصوص حدوثِ مشاكل داخل مقرّ إقامةِ منتخبنا الشبابيّ في العاصمةِ الأرجنتينيّة بوينس ايريس". دون إعطاء أية تفاصيل مباشرة حول المشاكل التي واجهها منتخبه الشبابي.

وتابع "تؤكد رئاسةُ الوفد العراقيّ أن الأمورَ طيبةٌ، ولا يوجدُ ما يعكر صفو الوفدِ، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مباراةٌ مهمةٌ في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالميّ أمام الاوروغواي..".

مطالب بفتح تحقيق شامل

وبحسب تقرير الشرطة، فإن رئيس البعثة محمد ناصر شكرون أُبلغ رسمياً بالوقائع عبر مترجمة، كما طالب رئيس اللجنة المحلية المنظمة في الاتحاد الأرجنتيني بفتح تحقيق شامل. ورفض الفندق التعليق على استفهام لوكالة فرانس برس.

وأضاف الاتحاد العراقي في بيان لاحق أنه "وسطَ أجواء ماطرة، وبروحٍ معنوية عالية، أجرى منتخبنا للشباب وحدته التدريبيّة في ملعب مجمع نادي خمينيزا للتدريبات والذي يبعد 10كم عن مقر إقامةِ وفد منتخبنا في مدينة لابلاتا، استعداداً لمواجهة منتخب الاوروغواي" بحضور رئيس الاتحاد "عدنان درجال وعضويّ اتحاد الكرة (محمد ناصر وخلف جلال)، ومدرب منتخبنا الوطني الإسباني "خيسوس كاساس".

وينطلق كأس العالم تحت 20 سنة السبت حتى 11 حزيران/يونيو بمشاركة 24 منتخباً. ووقع العراق، وصيف بطل آسيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب الأوروغواي وإنجلترا وتونس، ويخوض مباراته الأولى الإثنين ضد الأوروغواي.

ويخوض المنتخب العراقي مباراته الثانية ضد تونس رابعة إفريقيا في الخامس والعشرين من أيار/مايو الحالي، فيما يختتم مشاركته في دور المجموعات أمام إنجلترا بطلة أوروبا في الثامن والعشرين منه.

وكانت البطولة مقرّرة سابقاً في إندونيسيا، قبل أن ينقلها الاتحاد الدولي (فيفا) الشهر الماضي إلى الأرجنتين، بعد سحبها من الدولة الآسيوية التي رفض مسؤولون فيها استقبال منتخب اسرائيل.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب) 

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    الكاتب: زمن البدري