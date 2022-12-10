 تقارير عن انتهاكات.. توتر بين الفلبين والكويت بسبب حقوق العمال | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.06.2023

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سياسة واقتصاد

تقارير عن انتهاكات.. توتر بين الفلبين والكويت بسبب حقوق العمال

تصاعد التوتر بين الفلبين والكويت حيال قضية حقوق العمالة الوافدة في أعقاب مقتل عاملة فلبينية في الدولة الخليجية. مانيلا توفر ملاجئ لمواطنيها داخل سفارتها وأوقفت سفر العاملين إلى الكويت، التي أدخلت تحسينات في نظام العمل.

يعمل حاليا حوالي 268 ألف فلبيني في الكويت غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل

يعمل حاليا حوالي 268 ألف فلبيني في الكويت غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل

  قررت  الفلبين  في وقت سابق من العام الجاري إيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بعد العثور على جثة جوليبي رانارا وهي عاملة منزلية فلبينية في عامها الخامس والثلاثين بمنطقة السالمية بالكويت في يناير / كانون الثاني.

وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على خلفية الوفاة فيما قالت السلطات إن "المراهق كانت تعمل الفلبينية في منزل ذويه".

وعلى وقع ذلك، تعهدت الحكومة الفلبينية بأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان تحقيق العدالة في حادث الوفاة الذي أثار توترات جديدة بين الكويت ومانيلا بشأن حماية  العمال الفلبينيين  في الدولة الخليجية وضمان حقوقهم.

وفي تصعيد للخلاف بين البلدين، أوقفت دولة الكويت إصدار تأشيرات العمالة الفلبينية إلى أجل غير مسمى، متهمة مانيلا بانتهاك اتفاقيات العمل الثنائية.

أسباب المشكلة؟

يشار إلى أن 268 ألف عامل فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل، فيما بلغت التحويلات الخاصة بهم العام الماضي أكثر من 290 مليون دولار.

وتقول جماعات حقوقية إن الكثير من العمال الوافدين يشتكون بشكل روتيني من تعرضهم لاعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب واتجار بالبشر فضلا عن انتهاكات عقود العمل والإنهاء غير القانوني لعقود عملهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمغادرة أكثر من 100 عاملة منزلية فلبينية  الكويت  بعد أيام من مقتل رانارا فيما لجأت أخريات ممن لم يتمكن من المغادرة إلى السفارة الفلبينية في الكويت.

وقال مارك أكينو، منسق  منظمة المهاجرين الدولية  في منطقة الشرق الأوسط، إن الملجأ داخل السفارة يستوعب 700 شخص لكنه يضم الآن أكثر من ألف شخص.

وفي مقابلة مع DW، أضاف "وفقا لتقديراتنا، يهرع حوالي 10 إلى 30 عاملة منزلية إلى ملجأ السفارة يوميا هربا من انتهاكات أرباب العمل. وقد أدى التوتر بين الحكومتين إلى زيادة معدل سوء معاملة العمالة الوافدة من الفلبين".

ومن بين هؤلاء عاملة منزلية فلبينية هربت من صاحب العمل بعد تسعة أشهر حيث لجأت إلى داخل السفارة.

وأضافت في مقابلة مع DW شريطة عدم الكشف عن هويتها "لدينا الطعام والضروريات، لكن مع وجود الكثير من الناس في الملجأ، فإن هناك اكتظاظا كبيرا من الناس وهناك طوابير أمام كل شيء سواء أمام الطعام وحتى أمام المرحاض".

مختارات

وطالبت الحكومة الكويتية من الفلبين إغلاق الملاجئ التي تأوي العمال الوافدين الفارين من أرباب العمل فيما ردت مانيلا أن الأمر غير مطروح للتفاوض ومضت قدما في صيانة هذه الملاجئ.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية هذا الشهر إن جميع الإجراءات التي اتخذتها سفارتها في الكويت  تأتي في إطار "ضمان سلامة ورعاية مواطنينا"، مضيفة أن "توفير الحماية لمواطني أي دولة في الخارج هو واجب راسخ على عاتق المكاتب القنصلية بموجب القانون والاتفاقيات الدولية".

مصير العمالة الوافدة؟

وقد أدت التوترات بين البلدين إلى وقف استقدام مئات العمال الفلبينيين إلى الكويت  فيما قال أكينو إن الفئة "الأكثر تضررا هم العمال الذين كانوا يعتزمون السفر إلى الكويت حيث أنفقوا بالفعل أموالا كثيرة و تكبدوا ديونا لدفع رسوم التوظيف والعمل في الدولة الخليجية".

من جهتها، انتقدت جوانا كونسبسيون، رئيسة منظمة المهاجرين الدولية في مانيلا، تعليق الحكومة الفلبينية إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت لأول مرة، واصفة الإجراء بأنه "مفرط وغير فعال" حيال حل مشكلة مزمنة مثل قضية إساءة معاملة العمالة الوافدة.

وفي مقابلة مع DW، أضافت "قضية إساءة معاملة العمال ليست بالأمر الجديد وكذلك رد الحكومة بحظر السفر عند مقتل عامل ليس أيضا بالجديد. تحاول الحكومة فقط أن تُظهر لمواطنيها أنها تفعل شيئا لكن الحظر يفاقم فقط من وضع العمال لأنهم سوف يذهبون إلى أماكن العمل. ما يتعين على الحكومة في الفلبين القيام به يتمثل في توفير وظائف في البلاد وليس حظر سفر العمالة".

ولم ترد حكومة الفلبين على استفسارات DW.

أزمة ممتدة من وقت طويل

ولا تعد أزمة  مقتل العاملة الفلبينية  جوليبي رانارا  الواقعة الأولى من نوعها التي تثير توترات بين الكويت والفلبين بشأن حقوق العمالة الوافدة إذ في عام 2018، حظر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بعد العثور على خادمة فلبينية ميتة ومشوهة داخل مجمدة في شقة مهجورة.

لكن جرى رفع الحظر في نهاية المطاف فيما أدت الواقعة إلى توقيع اتفاقية بين الفلبين  والكويت  لتنظيم العمالة المنزلية أفضت إلى توفير المزيد من الحماية للفلبينيين حيث تضمنت وقف ممارسة احتفاظ أرباب العمل بجوازات ووثائق سفر العمال والعاملات لمنعهم من الفرار عند حدوث انتهاكات أو نشوء نزاعات.

ورغم ذلك، استمر مسلسل انتهاكات العمال والعاملات الفلبينيين فيما أشارت تقديرات الحكومة الفلبينية إلى أن هناك أكثر من 24 ألف واقعة إساءة تم الإبلاغ عنها.

وتؤكد كونسيبسيون على أن الأرقام الحقيقية لحالات الإساءة تفوق تقديرات حكومة الفلبين.

إلغاء نظام الكفالة

بدورها، قالت روثنا بيغوم، الباحثة الرئيسية في مجال حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن إلغاء نظام الكفالة يعد خطوة ضرورية نحو تحسين حقوق العمالة الوافدة في الكويت.

يشار إلى أن الكويت قد أدخلت إصلاحات على منظومة استقدام العمالة الوافدة في السنوات الأخيرة حيث فرضت حدا أدنى للأجور لمئات الآلاف من العاملين والعاملات في خدمة المنازل يبلغ مائتي دولار شهريا.

ويمنح القرار حقوقا إضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل بإثنتي عشر يوميا مع راحة ودفع بدل عن ساعات العمل الإضافية.

من جانبها، قالت بيغوم إنه "جرى استبعاد عاملات المنازل من الإصلاحات بسبب نظام الكفالة،" داعية السلطات الكويتية إلى توحيد جهودها الرامية إلى ضمان وصون حقوق العمالة الوافدة.

وأضافت "تلعب ديناميكية القوة دورا حيث تتنافس البلدان المصدرة للعمالة من أجل توفير وظائف أكثر لعمالها فيما تتحول المحادثات حول حقوق العمالة الوافدة إلى محادثات ثنائية مع بلدان المنشأ في محاولة لدفع مواطنيها للذهاب إلى بلدان معينة للحصول على وظائف".

آنا ب.سانتوس / م. ع

  • Berlin Revolutionäre 1. Mai Demo (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    يوم عطلة متعدد المعاني

    يعتبر الأول من مايو/ أيار مناسبة ليطالب العمال بحقوقهم، لكن هناك مجموعات تستغله للشغب والتخريب. والصورة من مظاهرة سلمية لليسار في برلين بحي كرويتسبرغ.

  • USA Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung (picture-alliance/akg-images)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    مظاهرة في معقل الرأسمالية

    يعود تاريخ عيد العمال إلى عام 1886 حيث نادت الحركة العمالية إلى أول إضراب عام في الولايات المتحدة الأمريكية والاحتجاج للمطالبة بثماني ساعات عمل يومية بدل 14 ساعة، وأثناء الاحتجاجات قتل العديد من المتظاهرين. وبعد أربع سنوات أي عام 1890 تظاهر الملايين حول العالم في الأول من مايو/ أيار.

  • Hitler Rede Berlin 1. Mai 1936 (picture alliance/akg-images)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    يوم عطلة بمناسبة أخرى

    تحتفل الحركة العمالية حول العالم بالأول من مايو/ أيار كعيد للعمال منذ أواخر القرن التاسع عشر، في ألمانيا أيضا كان العمال ينزلون إلى الشوارع في هذا اليوم، ولكنه لم يكن يوم عطلة رسمية. مع استيلاء النازية على السلطة في ألمانيا عام 1933 أعلن هتلر هذا اليوم عطلة رسمية وأطلق عليه اسم "عيد العمل القومي" وبدأ الحزب النازي بتنظيم مظاهرات ضخمة.

  • Ende der Gewerkschaften im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    نهاية النقابات

    بعد يوم واحد فقط ظهرت حقيقة نوايا هتلر ومخططاته، ففي الثاني من مايو/ أيار 1933 تم الهجوم على مكاتب النقابات واعتقال قادتها ونشطائها وإيداعهم السجن أو نقلهم إلى معسكرات الاعتقال. وفي العام التالي لم يعد هذا اليوم عيدا للعمال وإنما أصبخ "العيد القومي للشعب الألماني" وتم القضاء على النقابات التي كانت مناهضة للنازية.

  • 1. Mai Tag der Arbeit in Ostberlin 1949 (picture-alliance/akg-images/Hilbich)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    عودة المظاهرات العمالية

    بعد الحرب العالمية الثانية وتقسيم ألمانيا، أعلن الحلفاء عام 1946 الأول من مايو/ أيار عطلة رسمية في غربي ألمانيا لكن التجمعات والمظاهرات العمالية كانت محدودة. في ألمانيا الشرقية وباقي الدول الشيوعية كان الوضع مختلفا، حيث عادت الاحتفالات والمظاهرات الضخمة. وفي عروض واحتفالات الأول من مايو/ أيار كان يتم التذكير والإشادة بالحركة العمالية وتقاليدها.

  • 1. Mai UdSSR Russlan d1964 (AFP/Getty Images/V. Sobolev)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    مشاركة إلزامية

    المشاركة في مظاهرات واحتفالات عيد العمال لم تكن اختيارية تماما في الاتحاد السوفياتي السابق وباقي الدول الشيوعية كما في ألمانيا الشرقية. فالسير ضمن موكب المظاهرة والمرور من أمام منصة القادة وكبار المسؤولين كان إلزاميا بالإضافة إلى تزيين البيوت بالرايات، رغم أن كثيرين كانوا يودون الراحة وقضاء هذا اليوم بهدوء.

  • Protest gegen den Vietnamkrieg am 1. Mai 1968 in Paris (AFP/Getty Images/J. Marie)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    الاحتجاج ضد الحرب

    يعتبر عيد العمال منذ عام 1920 يوم عطلة رسمية. لكن مع مرور السنوات لم تعد المظاهرات مقتصرة على الحركة العمالية ومطالبها، فالطلاب والحركة الاحتجاجية التي انطلقت عام 1968 في فرنسا استغلت الأول من مايو/ أيار للاحتجاج ضد حرب فيتنام.

  • Gewerkschafts-Demonstration am 1. Mai 1978 (picture alliance/Klaus Rose)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    إصلاح النظام التعليمي

    في ألمانيا أيضا أصبحت المطالب في مظاهرات عيد العمال لا تقتصر على حقوق ومطالب العمال، فالمظاهرات التي نظمتها النقابات عام 1978 في مدينة درتموند كانت تطالب بإصلاح النظام التعليمي بحيث يستطيع أبناء الطبقة العاملة أيضا دخول مدارس تؤهلهم للحصول على شهادة الثانوية العامة والدراسة بالجامعة فيما بعد.

  • Deutschland 1. Mai in Gelsenkirchen DGB-Kundgebung (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    التضامن.. التنوع.. العدالة

    لا تزال المظاهرات والتجمعات الاحتجاجبة العمالية أمرا معتادا في ألمانيا. واحتفالات هذا العام (2018) التي نظمها اتحاد النقابات في عيد العمال، كان شعارها "التضامن.. التنوع.. العدالة". وينظم اتحاد النقابات منذ عام 1949 نشاطات وفعاليات عيد العمال في ألمانيا.

  • Krawall 1. Mai Berlin Deutschland (picture-alliance/dpa)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    عنف وتخريب

    إلى جانب التجمعات والمظاهرات التقليدية التي تنظمها النقابات في الأول من مايو/ أيار، هناك احتجاجات أخرى مختلفة تنظمها "الكتلة السوداء Black Bloc" للمتطرفين اليساريين واليمينيين. وتتخلل هذه الاحتجاجات أعمال شغب وتخريب وإصابات واشتباكات مع الشرطة، كما في الصورة. وبالإضافة إلى ذلك يتم تنظيم مظاهرات سلمية مناهضة للنازية الجديدة.

  • Frankreich Paris Femen Protest 1. Mai (Getty Images/AFP/T. Samson)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    الاحتجاج عاريا

    في الأول من مايو/ أيار عام 2017 تم الاحتجاجات في فرنسا ضد مارين لوبين، مرشحة اليمين المتطرف وحزبها الجبهة الوطنية. فقد عبرت ناشطات من حركة "فيمين" النسائية، عن احتجاجهن ضد لوبين بتشبيهها بالنازيين من خلال إشارت كان يستخدمها النازيون. وقد شارك في الاحتجاجات ضد لوبين وحزبها حوالي 30 ألف شخص.

  • Mayday Russland 2011 (Getty Images/AFP/N. Kolesnikova)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    انقسام الروس في عيد العمال

    مع انهيار الاتحاد السوفياتي انتهت الاحتفالات الضخمة أيضا بعيد العمال. لكن بعد عام 2000 عادت المظاهرات والاحتفالات بهذا اليوم وخاصة تلك المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه، لكن معارضوه أيضا ينضمون مظاهرات مناهضة له ولحكومته.

  • Ausschreitungen am 1. Mai in Venezuela (AFP/Getty Images/F. Parra)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    احتجاجات ضد الرئيس الفنزويلي

    فنزويلا أيضا تشهد مظاهرات مناهضة للحكومة في عيد العمال، حيث نظمت المعارضة العام الماضي احتجاجات في كل أنحاء البلاد ضد الرئيس مادورو، الذي جرد البرلمان من سلطاته، حيث كانت المعارضة تسيطر عليه، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار عقوبات ضد فنزويلا.

  • Myfest am 1. Mai in Berlin (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات

    احتفالات ومهرجانات

    يعد عيد العمال بالنسبة للكثيرين في ألمانيا يوم عطلة سعيدة يقضونها مع الأصدقاء والعائلة. ومن هذا المنطلق تنظم العديد من الاحتفالات الجماهيرية والمهرجانات، مثل "My fest" الذي ينظم كل سنة في برلين منذ عام 2003، ويأتي تنظيم هذا المهرجان ردا على الاحتجاجات الغاضبة التي تتخللها أعمال عنف وتخريب. إعداد: شتيفاني هوبنر/ ع,ج.


 

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