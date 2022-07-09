 تقارير: عرض سعودي بقيمة 300 مليون يورو لضم رونالدو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.07.2022

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رياضة

تقارير: عرض سعودي بقيمة 300 مليون يورو لضم رونالدو

قالت تقارير صحيفة إن أحد الأندية السعودية عرض ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إلى صفوفه مقابل 300 مليون يورو. لكن إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد أكد في وقت سابق إن رونالدو ليس معروضاً للبيع.

البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ذكرت التقارير أن العرض السعودي يتضمن حصول رونالدو على 125 مليون يورو في الموسم الواحد.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس (14 يوليو/تموز 2022) أن أحد الأندية السعودية يعرض 300 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مختارات

يرغب كريستيانو رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد، لكن إيجاد نادٍ بديل يناسب حجم تطلعاته لن يكون مهمة سهلة للنجم البالغ من العمر 37 عامًا، لأنه لم يعد الهدف الأول لكبار الأندية. فما الأندية المهتمة به؟ وما موقف ناديه؟

في الوقت الذي يسارع فيه فريق مانشستر يونايتد الخطى للتعاقد مع مدرب يتولى مهمة الإشراف على تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، ظهر فجأة اسم مدرب شهير كان قد أشرف على تدريب نجم "الشياطين الحمر" كريستيانو رونالدو.

وبعد العديد من التكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي، ومنها رغبة بايرن ميونخ الألماني في ضمه، وهو ما نفاه النادي البافاري، تردد أن أحد الأندية السعودية يرغب في ضمه، دون الكشف عن اسم النادي.

وذكرت قناتا "سي.إن.إن البرتغال" و"تي.في.آي" وكذلك صحيفة "آس" الإسبانية اليوم، أن العرض السعودي يستهدف التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين.

ويستمر عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية حزيران/يونيو .2023

وأبدى النجم البرتغالي الدولي البالغ من العمر 37 عاماً رغبته في مواصلة اللعب في مسابقة دوري قوية قبل نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، والتي من المتوقع أن تكون آخر نسخة من كأس العالم يشارك فيها خلال مسيرته.

وذكرت التقارير أن العرض السعودي يتضمن دفع 30 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب، وحصول رونالدو على 125 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي العالمي الحالي في صفقات انتقالات اللاعبين لا يزال يتمثل في صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وفي وقت سابق، قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد إن كريستيانو رونالدو ليس معروضاً للبيع، وأكد أنه ضمن خطط النادي هذا الموسم، مشددا على أنه أجرى "حديثاً جيداً حقاً" مع المهاجم البرتغالي قبل السفر في جولة خارجية.

ولم ينضم رونالدو إلى يونايتد في الجولة الخارجية التي بدأت في تايلاند، مشيراً إلى وجود أسباب عائلية، وسيطرت أسئلة حول مستقبل اللاعب البرتغالي على المؤتمر الصحفي الذي عقده تن هاج.

وقال تن هاج "نخطط مع كريستيانو رونالدو لهذا الموسم، لذلك هذا كل شيء، أتطلع إلى العمل معه. كريستيانو رونالدو ليس للبيع. كريستيانو في خططنا ونريد أن نحقق النجاح معا".

ورفض المدرب الهولندي الإفصاح عما تمت مناقشته أو إذا وافق رونالدو على الاستمرار هذا الموسم. ولدى سؤاله عن مزيد من التفاصيل، قال تن هاج "هذا بيني وبين كريستيانو. فقط ما يمكنني تأكيده هو أننا أجرينا محادثة جيدة".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

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  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

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