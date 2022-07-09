تقارير: عرض سعودي بقيمة 300 مليون يورو لضم رونالدو

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس (14 يوليو/تموز 2022) أن أحد الأندية السعودية يعرض 300 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد العديد من التكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي، ومنها رغبة بايرن ميونخ الألماني في ضمه، وهو ما نفاه النادي البافاري، تردد أن أحد الأندية السعودية يرغب في ضمه، دون الكشف عن اسم النادي.

وذكرت قناتا "سي.إن.إن البرتغال" و"تي.في.آي" وكذلك صحيفة "آس" الإسبانية اليوم، أن العرض السعودي يستهدف التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين.

ويستمر عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية حزيران/يونيو .2023

وأبدى النجم البرتغالي الدولي البالغ من العمر 37 عاماً رغبته في مواصلة اللعب في مسابقة دوري قوية قبل نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، والتي من المتوقع أن تكون آخر نسخة من كأس العالم يشارك فيها خلال مسيرته.

وذكرت التقارير أن العرض السعودي يتضمن دفع 30 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب، وحصول رونالدو على 125 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي العالمي الحالي في صفقات انتقالات اللاعبين لا يزال يتمثل في صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وفي وقت سابق، قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد إن كريستيانو رونالدو ليس معروضاً للبيع، وأكد أنه ضمن خطط النادي هذا الموسم، مشددا على أنه أجرى "حديثاً جيداً حقاً" مع المهاجم البرتغالي قبل السفر في جولة خارجية.

ولم ينضم رونالدو إلى يونايتد في الجولة الخارجية التي بدأت في تايلاند، مشيراً إلى وجود أسباب عائلية، وسيطرت أسئلة حول مستقبل اللاعب البرتغالي على المؤتمر الصحفي الذي عقده تن هاج.

وقال تن هاج "نخطط مع كريستيانو رونالدو لهذا الموسم، لذلك هذا كل شيء، أتطلع إلى العمل معه. كريستيانو رونالدو ليس للبيع. كريستيانو في خططنا ونريد أن نحقق النجاح معا".

ورفض المدرب الهولندي الإفصاح عما تمت مناقشته أو إذا وافق رونالدو على الاستمرار هذا الموسم. ولدى سؤاله عن مزيد من التفاصيل، قال تن هاج "هذا بيني وبين كريستيانو. فقط ما يمكنني تأكيده هو أننا أجرينا محادثة جيدة".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)