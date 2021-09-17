تقارير: طالبان تحول وزارة المرأة إلى وزارة "الأمر بالمعروف.."

أفادت تقارير اليوم الجمعة (17 أغسطس/أيلول 2021) بأن حركة طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى قبل أكثر من عشرين عاما.

ورصدت وكالة الأنباء الفرنسية عمالا يضعون لافتة تحمل عبارة "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على مبنى وزارة شؤون المرأة بالعاصمة. فيما قالت وكالة رويترز إنه وبحسب صور وشهود من رويترز، فقد غُطيت لافتة مبنى وزارة المرأة بلافتة أخرى باللغتين الدارية والعربية مكتوب عليها "وزارة الصلاة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وظهرت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تظهر موظفين بالوزارة يتظاهرون أمام المبنى احتجاجا على خسارتهم وظائفهم وفق ما قالوا. وقالت ناشطة عبر موقع تويتر ساخطة "لا أحد يسمع نساءنا"، بينما تساءل ناشط آخر "ما الذي يمكن أن ننتظره أيضا من هؤلاء".

وقالت موظفات، في مقاطع فيديو صُورت خارج المبنى واطلعت عليها رويترز، إنهن يحاولن الذهاب إلى العمل منذ عدة أسابيع لكن كان يُطلب منهن العودة إلى المنازل. وقالت إحدى هؤلاء النساء إن بوابات المبنى أُغلقت في نهاية المطاف أمس الخميس.

ولم يرد أي مسؤول في طالبان على طلبي وكالتي فرانس برس ورويترز للتعليق على التقارير المتعلقة بتغيير لوحة وزارة المرأة.

مشاهدة الفيديو 02:37 شارك معارضة نسوية لطالبان في أفغانستان إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/40Gkj النساء يتصدين سلميا لسيطرة طالبان في أفغانسان

يذكر أن قائمة المناصب الوزارية في الحكومة التي أعلنتها حركة طالبان قد تضمنت منصب القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم تتضمن أي إشارة إلى عنصر نسائي بين الوزراء، لكن الحركة لم تؤكد أنها حلت الوزارة. وقال زعيم كبير في طالبان في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لن يُسمح للنساء بالعمل في الوزارات مع الرجال.

وعندما حكمت الحركة المتشددة البلاد في الفترة من 1996 إلى 2001، لم تكن تسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس وكانت تمنع النساء من العمل والتعليم. وخلال تلك الفترة كانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي عُرفت باسم شرطة الأخلاق، تفرض تفسير الحركة المتشدد للشريعة الذي يتضمن قواعد صارمة للملبس وعمليات إعدام وجلد علنية.

ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالا مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996-2001، لم تسمح طالبان لمعظم النساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد حول لباسهنّ في الجامعات.

واليوم أعلنت وزارة التعليم في بيان إعادة فتح المدارس وقالت "كل الأساتذة الرجال والطلبة يجب أن يعودوا الى مؤسساتهم" بدون أي ذكر عن التلميذات البنات أو المعلمات.

ع.ج.م/ص. ش( أ ف ب، رويترز)