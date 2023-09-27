تقارير: طالبان تحتجز ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة

أفادت عدة وسائل إعلامية تعمل من خارج أفغانستان، اليوم الأربعاء (27 سبتمبر/ أيلول 2023) بأن، القوات الأمنية التابعة لجماعة طالبان في كابول ألقت القبض على زوليا بارسي، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة. وأوردت النبأ الرئيسة السابقة للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان شهرزاد أكبر ونائبة البرلمان السابقة فوزية كوفي عبر منصة "إكس".

وقادت بارسي المظاهرات في كابول، وطالبت بحصول المرأة على حق التعليم والتوظيف. كما شاركت في تأسيس "مكتبة للمرأة" في العاصمة الأفغانية لمدة شهرين. وقمعت طالبان حقوق الإنسان منذ عودتها إلى السلطة. وعلى سبيل المثال، لا يتم السماح للفتيات والنساء بالدراسة لما بعد المرحلة الابتدائية. وقمعت قوات طالبان جميع صور المعارضة.

وذكرت وسائل إعلام الأسبوع الماضي أنه تم القبض على نداء برواني، وهي امرأة تعمل لدى قناة مناهضة لطالبان على موقع "يوتيوب" من كابول. وتم القبض على الناشط بمجال التعليم مطيع الله ويسا قبل نحو ستة أشهر بسبب الاحتجاج ضد حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، وما زال يقبع في السجن.

وانتقد المجتمع الدولي حكومة طالبان، وقالت روزا أوتونباييفا ممثلة الأمم المتحدة في أفغانستان أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك حاجة إلى الحوار والانخراط مع سلطات طالبان للعمل على تغيير سياساتها. وقال المتحدث الرسمي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان، ردا على اجتماع مجلس الأمن، إن حق المرأة في التعليم والعمل قضيتان "بسيطتان ومحليتان" بالنسبة لأفغانستان.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)