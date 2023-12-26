سماع دوي انفجارات في سماء دهب المصرية على البحر الأحمر

ذكرت تقارير متطابقة سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن شهود عيان قولهم إنه تم إسقاط جسم طائر على بعد كيلو مترين من سواحل مدينة دهب على البحر الأحمر.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" التلفزيونية المصرية اليوم (الثلاثاء 26 ديسمبر 2023) بسماع دوي انفجارات في مدينة دهب المطلة على البحر الأحمر. وذكرت القناة أن شهودا أكدوا أنه "جرى إسقاط جسم طائر على بعد كيلومترين من سواحل المدينة المصرية". وقال مصدران أمنيان لرويترز إنه جرى إسقاط مسيرة قرب مدينة دهب السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء. إلا أنه لم يتسن للمصدرين تأكيد المكان الذي انطلقت منه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة بالقرب من دهب. وصعدت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن هجماتها على السفن في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي سياق ذي صلة، بحث وزيرا الخارجية المصري والأردني، سامح شكري وأيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية مسار البحر الأحمر اتصالاً بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني. جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. وذكر المتحدث، في بيان صحفي، أن الوزير شكري أكد على حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية في المنطقة.

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من جهتها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت اليوم الثلاثاء عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين. وقالت الهيئة إن الانفجارين وقعا على بعد خمسة أميال تقريبا من السفينة في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن. ولم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.

وقالت الهيئة إن السفينة على اتصال بقوات التحالف ووردت تقارير عن سلامتها وسلامة طاقمها. وتردد أن السفينة تواصل رحلتها.

ويأتي هذا بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات فيالبحر الأحمر ردا على هجمات يشنها الحوثيون على السفن. وتهاجم جماعة الحوثي المدعومة من إيران سفنا تجارية منذ أكتوبر تشرين الأول في حملة تقول إنها للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الجماعة إنها تستهدف السفن التي تربطها صلات بإسرائيل وتلك المتجهة إلى إسرائيل، محذرة شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. وأوقفت عدة خطوط شحن عملياتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات، وحولت الرحلات بدلا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الحرب وهددوا بمهاجمة السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهداف الجماعة المسلحة نفسها.

وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إلى أنه تم تنفيذ أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران ردا على هجمات ضد إسرائيل مع اتساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة. وقال غالانت للنواب "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من سبعة مناطق: غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران. قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في ست من هذه المناطق".

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)