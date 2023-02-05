تقارير سرية أمريكية تحمل ترامب مسؤولية الانسحاب الفوضوي من أفغانستان

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس (السابع من أبريل/ شباط 2023)، ملخصا للتقارير السرية، التي ألقى معظمها اللوم على سلفهدونالد ترامب في انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس آب 2021 من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة طالبان.

وأثار ملخص الإدارة الديمقراطية، المأخوذ من المراجعات السرية لوزارتي الخارجية والدفاع والتي أرسلت إلى الكونغرس، ردود فعل غاضبة من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بالوثائق من أجل تحقيقهم الخاص في الانسحاب. وانتقد مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الإدارة الأمريكية بشدة. وقال ماكول في بيان إن بايدن أمر بالانسحاب وكان "مسؤولا عن الإخفاقات الهائلة في التخطيط والتنفيذ".

وجاء في ملخص المراجعات أن "خيارات الرئيس بايدن بشأن كيفية تنفيذ الانسحاب من أفغانستان كانت مقيدة بشدة بالظروف التي خلقها سلفه". ولم تقدم الإدارة السابقة أي خطط لكيفية إجراء الانسحاب النهائي أو إجلاء الأمريكيين أو الحلفاء الأفغان.

الأفغانيون يستعدون لشهر رمضان وسط ظروف اقتصادية قاهرة

وشهد الانسحاب الذي أنهى أطول حرب أمريكية فرار عشرات الآلاف من الأفغان اليائسين من عودة حكم حركة طالبان المتشددة وحصارهم لمطار كابول الدولي، حيث قام بعضهم بتسليم الأطفال إلى القوات الأمريكية أو اقتحام الطائرات المغادرة والتشبث بها. وقال الملخص إن إدارة ترامب "ألغت" خدمات دعم اللاجئين وأوقفت معالجة تأشيرات الهجرة الخاصة بآلاف الأفغان الراغبين في المغادرة لأنهم عملوا لصالح الحكومة الأمريكية، مما خلف الكثير من الأعمال المتراكمة.

ويلقي الملخص المكون من 12 صفحة بعض المسؤولية عن فوضى عملية الانسحاب والإجلاء على تقييمات مخابراتية وعسكرية أمريكية معيبة فشلت في التنبؤ بسرعة سيطرة طالبان على السلطة وتوقعت أن تسيطر قوات الأمن الأفغانية على كابول.

واجتاحت حركة طالبان أفغانستان في أغسطس/ آب 2021 مع انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب في كابول بسرعة مفاجئة وانسحاب آخر القوات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا مع طالبان في عهد سلف بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لسحب جميع القوات الأمريكية.

و.ب/م.س (رويترز، د ب أ)