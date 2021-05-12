تقارير: زيدان أخبر لاعبي الريال باتخاذه قرار الرحيل

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أخبر لاعبيه بالفعل أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وخرج ريال مدريد من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي، وقبل المواجهة أمام اشبيلية الاسبوع الماضي ، أخبر زيدان لاعبيه بقراره، بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد عبر موقعها الالكتروني.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإن زيدان أخبر لاعبيه بأنه فكر طويلا ومليا بشأن هذا القرار وأنه قرار نهائي. ويرى زيدان أن وقته في ريال مدريد قد انتهى وأنه حان الوقت للتنحي .

وسبق لزيدان تدريب ريال مدريد في ولاية أولى قبل رحيله عن منصبه عام 2018، وقاد الريال حينها لتحقيق ثلاثة ألقاب تاريخية متتالية في دوري أبطال أوروبا كما فاز مع الفريق بلقب الليغا، ثم عاد لاحقا وحقق مع الفريق لقب الدوري، لكنه أخفق في دوري الأبطال.

ولا يزال الريال يملك فرص المنافسة على الدوري المحلي، ويحتل حاليا المركز الثاني بفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من نهاية الموسم.

وبحسب "ماركا" فهناك قائمة من المدربين المرشحين لخلافة زيدان يتقدمهم ماسيميليانو أليجري ويواخيم لوف بجانب النجم السابق للفريق راؤول جونزاليس.

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