 تقارير: رونالدو يُبعثر أوراق عمالقة أوروبا | عالم الرياضة | DW | 28.07.2018

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عالم الرياضة

تقارير: رونالدو يُبعثر أوراق عمالقة أوروبا

انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، سيفرض على عدة أندية كبيرة إعادة ترتيب أوراقها. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، بينما يُتوقع أن يشهد سوق انتقالات اللاعبين مزيدا من المفاجآت في قادم الأيام.

Juventus Turin Vorstellung von Cristiano Ronaldo (picture-alliance/dpa/L. Bruno)

صورة أرشيفية.

يبدو أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى العملاق الإيطالي يوفنتوس، سيبعثر أوراق عدة أندية أوروبية كبيرة، ويدفعها إلى تغيير خططها في سوق اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما وأن عجلة أغلب الدوريات الكروية اقتربت للعودة من الدوران مجددا.

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غض عملاق إنجلترا مانشستر سيتي الطرف عن التعاقد مع نجم ينشر من مدة طويلة سحره الكروي مع العملاق الإيطالي يوفنتوس، يعبد طريق برشلونة للانقضاض على هذا اللاعب. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. (24.07.2018)

ريال مدريد يُوافق على طلبات تشيلسي المالية من أجل الحصول على خدمات النجم البلجيكي إدين هازارد. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل رغبة "الميرنغي" البحث عن نجم بمواصفات كبيرة يحل مكان كريستيانو رونالدو. (26.07.2018)

وتشير صحيفة "إيفنينغ ستاندر"، أن نجاح يوفنتوس في الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دفع "البيانكونيري" إلى صرف النظر عن ضم مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا، الذي كان من أبرز المُرشحين للانضمام إلى الفريق الإيطالي العملاق، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحفية البريطانية، أن إدارة يوفنتوس لم تعد أيضا متمسكة بمهاجم الفريق غونزالو هيغواين، وأضافت أن قدوم الفائز بخمس كرات ذهبية إلى مدينة تورينو معقل "السيدة العجوز"، سيعجل برحيل المهاجم هيغواين عن الفريق.

وبحسب نفس المصدر، يبدو المهاجم الأرجنتيني قريبا للغاية من الانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي، الذي يطمح للعودة من جديد إلى سابق تألقه سواء داخل إيطاليا أو خارجها، وتابع نفس المصدر أن فريق ميلان ربط بالفعل قنوات الاتصال بوكيل أعمال اللاعب، فيما يُطالب يوفنتوس بالحصول على 54 مليون جنيه استرليني للسماح للاعب بالرحيل.

في المقابل، تؤكد صحيفة "إيفنينغ ستاندر" أن طلبات فريق تشيلسي المالية للتخلي عن مهاجم الفريق ألفارو موراتا ستدفع ميلان إلى تركيز اهتمامه بشكل كبير على ضم هيغواين، وأضافت أن موراتا يُرجح جدا مواصلته حمل قميص "البلوز" خاصة مع قدوم المدرب الإيطالي مارويسيو ساري.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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