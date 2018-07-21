تقارير: رونالدو يُبعثر أوراق عمالقة أوروبا

يبدو أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى العملاق الإيطالي يوفنتوس، سيبعثر أوراق عدة أندية أوروبية كبيرة، ويدفعها إلى تغيير خططها في سوق اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما وأن عجلة أغلب الدوريات الكروية اقتربت للعودة من الدوران مجددا.

وتشير صحيفة "إيفنينغ ستاندر"، أن نجاح يوفنتوس في الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دفع "البيانكونيري" إلى صرف النظر عن ضم مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا، الذي كان من أبرز المُرشحين للانضمام إلى الفريق الإيطالي العملاق، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحفية البريطانية، أن إدارة يوفنتوس لم تعد أيضا متمسكة بمهاجم الفريق غونزالو هيغواين، وأضافت أن قدوم الفائز بخمس كرات ذهبية إلى مدينة تورينو معقل "السيدة العجوز"، سيعجل برحيل المهاجم هيغواين عن الفريق.

وبحسب نفس المصدر، يبدو المهاجم الأرجنتيني قريبا للغاية من الانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي، الذي يطمح للعودة من جديد إلى سابق تألقه سواء داخل إيطاليا أو خارجها، وتابع نفس المصدر أن فريق ميلان ربط بالفعل قنوات الاتصال بوكيل أعمال اللاعب، فيما يُطالب يوفنتوس بالحصول على 54 مليون جنيه استرليني للسماح للاعب بالرحيل.

في المقابل، تؤكد صحيفة "إيفنينغ ستاندر" أن طلبات فريق تشيلسي المالية للتخلي عن مهاجم الفريق ألفارو موراتا ستدفع ميلان إلى تركيز اهتمامه بشكل كبير على ضم هيغواين، وأضافت أن موراتا يُرجح جدا مواصلته حمل قميص "البلوز" خاصة مع قدوم المدرب الإيطالي مارويسيو ساري.