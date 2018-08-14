 تقارير: رونالدو يسعى لإفساد صفقة برشلونة المنتظرة نكاية بميسي! | عالم الرياضة | DW | 14.08.2018

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عالم الرياضة

تقارير: رونالدو يسعى لإفساد صفقة برشلونة المنتظرة نكاية بميسي!

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعتزم النزول بكل ثقله من أجل حرمان برشلونة من لاعب يحاول النادي الكتالوني جاهداً التعاقد مع في فترة الانتقالات الصيفية. فمن هو هذا اللاعب؟

Italien Cristiano Ronaldo in Turin (picture-alliance/Zuma Press/S. Guidi)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيحاول إقناع إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي، بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، وأضاف الموقع البريطاني أن رونالدو، يُريد من بوغبا العودة إلى ناديه السابق، الذي تألق معه بشدة قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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في الوقت الذي لازالت تحتفل فيه جماهير يوفنتوس بالحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي طلب من إدارة "السيدة العجوز" التحرك بسرعة لضم نجم يلعب برفقة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. (17.07.2018)

بينما لا تزال بعض جماهير ريال مدريد تعض أصابع الندم على رحيل نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو، ذكرت تقارير صحفية أن مدرب "الميرنغي" جولين لوبيتيجي استقر أخيراً على خليفة أحسن لاعب في العالم خمس مرات. فمن هو؟ (02.08.2018)

وأوضح موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن رونالدو لايزال يأخذ المنافسة مع نظيره نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي على محمل الجد، وأردف أن النجم البرتغالي المُنتقل حديثا إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، يعرف أن  صاحب القدم اليسرى الساحرة ميسي يود اللعب برفقة بول بوغبة.

وتابع نفس المصدر أن رونالدو (33 عاماً)، يُريد حرمان ميسي من تحقيق رغبته باللعب مع بول بوغبا، المُتوج حديثا بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، وأضاف أن رونالدو يعي جيداً أن مهمة التعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد لن تكون سهلة في فترة الانتقالات الصيفية.

من جهة أخرى، ألمح بول بوغبا إلى رغبته في الرحيل عن "الشياطين الحمر"، لاسيما بعد توتر علاقته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث قال النجم الفرنسي في تصريحات صحفية حديثة "إذا لم تكن سعيداً، فإنك لن تعطي أحسن ما عندك".

يُشار إلى أن برشلونة، يحاول الظفر بخدمات بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية، حيث اقترح النادي الكتالوني على مانشستر يونايتد الحصول على خدمات الكولومبي ياري مينا والبرتغالي أندريه غوميز، زيادة عن مبلغ 44 مليون جينه استرليني من أجل التعاقد مع بوغبا، بيد أن مانشستر يونايتد تجاهل عرض "البلوغرانا" تماماً، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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