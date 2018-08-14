تقارير: رونالدو يسعى لإفساد صفقة برشلونة المنتظرة نكاية بميسي!

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيحاول إقناع إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي، بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، وأضاف الموقع البريطاني أن رونالدو، يُريد من بوغبا العودة إلى ناديه السابق، الذي تألق معه بشدة قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن رونالدو لايزال يأخذ المنافسة مع نظيره نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي على محمل الجد، وأردف أن النجم البرتغالي المُنتقل حديثا إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، يعرف أن صاحب القدم اليسرى الساحرة ميسي يود اللعب برفقة بول بوغبة.

وتابع نفس المصدر أن رونالدو (33 عاماً)، يُريد حرمان ميسي من تحقيق رغبته باللعب مع بول بوغبا، المُتوج حديثا بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، وأضاف أن رونالدو يعي جيداً أن مهمة التعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد لن تكون سهلة في فترة الانتقالات الصيفية.

من جهة أخرى، ألمح بول بوغبا إلى رغبته في الرحيل عن "الشياطين الحمر"، لاسيما بعد توتر علاقته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث قال النجم الفرنسي في تصريحات صحفية حديثة "إذا لم تكن سعيداً، فإنك لن تعطي أحسن ما عندك".

يُشار إلى أن برشلونة، يحاول الظفر بخدمات بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية، حيث اقترح النادي الكتالوني على مانشستر يونايتد الحصول على خدمات الكولومبي ياري مينا والبرتغالي أندريه غوميز، زيادة عن مبلغ 44 مليون جينه استرليني من أجل التعاقد مع بوغبا، بيد أن مانشستر يونايتد تجاهل عرض "البلوغرانا" تماماً، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.