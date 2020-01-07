تقارير: روسيا تعلن وقف إطلاق النار في إدلب بالاتفاق مع تركيا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية قوله إن وقفا لإطلاق النار قد بدأ في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال الروسي يوري بورينكوف قوله "وفقا للاتفاقيات مع الجانب التركي، فإن وقفا لإطلاق النار قد نفذ فعلا ظهر اليوم الخميس ( التاسع من كانون الثاني/يناير 2020)، حسب توقيت موسكو.

وكانت تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في المنطقة وأرسلت وفدا لموسكو الشهر الماضي لبحث المسألة. كما كان الملف في صدارة المشاورات التي أجراها الرئيس الروسي بوتين خلال زيارته القصيرة لتركيا هذا الأسبوع.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي أن وقفاً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ الخميس بناء على اتفاق روسي تركي في محافظة إدلب التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتنظيمات أخرى أقل نفوذاً، في شمال غرب سوريا. وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان إنه اعتبارا من الساعة 11,00 ت غ الخميس "دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق مع الجانب التركي". ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.

ويأتي وقف الإطلاق النار في وقت شهدت فيه مناطق ريف إدلب حركة نزوح هي الأكبر خلال العامين الماضيين من عمر الصراع في سوريا. ووثق فريق منسقي استجابة سوري اليوم الخميس نزوح حوالي 379 ألف شخص منذ بداية شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي حتى اليوم، من مناطق ريف إدلب الشرقي بسبب العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة.

وحذر منسقو الاستجابة في بيان لهم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "كافة الجهات الفاعلة في مناطق شمال غرب سوريا من محاولة استغلال النازحين، مطالبا بمنع روسيا من إقرار أي مشروع خاص بسوريا بحسب ما جاء بميثاق الأمم المتحدة.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/رويترز/أ.ف.ب)