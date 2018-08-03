 تقارير: داعش يعدم أحد مخطوفي السويداء بجنوب سوريا | أخبار | DW | 05.08.2018

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أخبار

تقارير: داعش يعدم أحد مخطوفي السويداء بجنوب سوريا

أعدم تنظيم "الدولة الإسلامية" شابا هو من الرهائن الذين خطفهم الشهر الماضي من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، على ما أفاد مصدر محلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

Symbolbild Algerien Geiselnahme Islamischer Staat Franzose (AFP/Getty Images)

صورة من الأرشيف

قال مدير شبكة "السويداء 24" المحلية للأنباء نور رضوان إن تنظيم "الدولة الإسلامية" قتل طالبا يبلغ من العمر 19 عاما بعدما خطفه مع أكثر من ثلاثين شخصا ينتمون إلى الطائفة الدرزية ومعظمهم من النساء والأطفال خلال هجوم دام شنه في 25 تموز/ يوليو على بلدة في السويداء.

وقال المرصد السوري إنه أول رهينة من مخطوفي السويداء يتم إعدامه منذ الهجوم الذي أوقع 250 قتيلا. وعرف الشاب عن نفسه باسم مهند ذوقان أبو عمار من قرية الشبكي، في الشريط الذي يتضمن رسالته والذي اطلعت عليه فرانس برس. وبحسب رضوان، يبلغ الشاب 19 عاما وهو طالب جامعي.

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 وقال المرصد إن "عملية الإعدام هذه التي تعدّ أوّل عملية إعدام لمخطوفي السويداء، جاءت بعد تعثر المفاوضات بين تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات النظام حول نقل مقاتلي التنظيم إلى البادية السورية من جنوب غرب درعا، بالإضافة لعملية الإعدامات التي تمت بحق أكثر من 50 من مقاتلي جيش خالد بن الوليد المبايع للتنظيم والمدنيين بريف درعا الجنوبي الغربي".

 ودعا الشاب في الفيديو إلى الاستجابة لمطالب التنظيم الإرهابي "حتى لا يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري". ولم ينشر التنظيم الفيديو على حساباته المعروفة على تطبيق تلغرام. وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم من غير أنه يتبن عملية الخطف.

 وتزامن هجوم التنظيم  الإرهابي على السويداء انطلاقاً من مواقعه في البادية الواقعة على الاطراف الشمالية الشرقي للمحافظة مع شن قوات النظام بدعم روسي هجوماً على آخر جيب تحصن فيه التنظيم في محافظة درعا.

ح.ز (أ.ف.ب)

 

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