تقارير حول مسؤولية مجموعة موالية لأوكرانيا عن تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم

واشنطن ترد على تقرير صحفي يتهمها بالتورط في تفجير "نورد ستريم"

أتهم الصحفي الاستقصائي المعروف سيمور هيرش في تحقيق جديد واشنطن بالوقوف خلف تخريب خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بمساعدة دولة أوروبية، لكن البيت الأبيض قال إن "هذه المزاعم كاذبة" و "من نسج الخيال". وموسكو تطالب بتحقيق دولي.