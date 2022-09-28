 تقارير حول مسؤولية مجموعة موالية لأوكرانيا عن تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم | DW الأخبار | DW | 08.03.2023

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تقارير حول مسؤولية مجموعة موالية لأوكرانيا عن تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم

ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن مجموعة موالية لأوكرانيا تقف وراء التفجيرات التي طالت أنابيب غاز نورد ستريم 1 وإثنان في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

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Expressen on the site where an explosion occurred and damaged the gas pipeline Nord Stream 1 earlier this month. Baltic Sea, Sweden, 17 October, 2022 Photo: Trond Larsen / Expressen / Blue Eye Robotics / TT Code 75075 *** AFTONBLADET OUT *** Images must not be cropped! The logos for Blue Eye Robotics and Expressen must stay intact. ***

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seit 3 monaten werden Schulerinnen in Iran mysteriös vergiftet

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A man walks past a wall mural of Humayun's tomb under the logo of G-20 Summit, in New Delhi on January 4, 2023. - India will host the G-20 Summit in September 2023 and hold several meetings during its presidency. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP) (Photo by SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

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