تقارير حول مسؤولية مجموعة موالية لأوكرانيا عن تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم

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ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن مجموعة موالية لأوكرانيا تقف وراء التفجيرات التي طالت أنابيب غاز نورد ستريم 1 وإثنان في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.
تواردت تقارير زادت من التكهنات بشأن المتورطين في تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم اللذين يربطان روسيا وألمانيا، بعدما تأكدت مؤشرات بشأن تعرض الخطين لعمل تخريبي وتبادل الاتهامات بين عدة أطراف بهذا الشأن.
أتهم الصحفي الاستقصائي المعروف سيمور هيرش في تحقيق جديد واشنطن بالوقوف خلف تخريب خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بمساعدة دولة أوروبية، لكن البيت الأبيض قال إن "هذه المزاعم كاذبة" و "من نسج الخيال". وموسكو تطالب بتحقيق دولي.
دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيقات بشأن تسميم طالبات إيرانيات، فيما قالت واشنطن إن التقارير الواردة بشأن الأمر مقلقة للغاية. وانضمت الأمم المتحدة إلى المطالبين بالتحقيق. وكانت مئات الطالبات قد تعرضن لتسمم يعتقد أنه متعمد.
فشل وزراء خارجية مجموعة العشرين في اجتماعهم في نيودلهي في التوصّل لإعلان نهائي مشترك بعدما اعترضت موسكو وبكين على النصّ المقترح. وتكرر الأمر نفسه قبل فترة مع اجتماع وزراء مالية المجموعة إذ عرقلت الصين التوصل لاتفاق.
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