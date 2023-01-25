تقارير تكشف تقديرات بحجم الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا

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يشكك خبراء عسكريون كثير في قدرات الجيش الروسي وحجم ترسانته العسكرية ومدى جسامتها وقوتها بعدما مني بإخفاقات كثيرة في شق خطوط الجبهة الامامية لاوكرانية و"احتلال" كييف.
يبدو أن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتمدون على عقيدة عسكرية قديمة لحلف الناتو لمساعدة أوكرانيا. لهذا، تحتاج البلاد للدبابات الغربية التي وعدت بها لتكون مفتاح الحسم ضمن ما يعرف بـ"معركة الأسلحة المشتركة" ضد الجيش الروسي.
أكدت الحكومة الألمانية موافقتها الرسمية على تسليم دبابات ليوبارد المتطورة للجيش الأوكراني وكذلك تدريبه على استعمال الذخيرة واللوجستيك، فيما حذر الكرملين الغرب من تسليم كييف الدبابات الثقيلة قائلا إن مصيرها هو أن "تحترق".
فشل ممثلو 50 دولة حضروا اجتماعاً في قاعدة رامشتاين الجوية في غرب ألمانيا في الاتفاق على تسليم كييف دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع. يأتي ذلك فيما فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات على مجموعة فاغنر الروسية.
في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.
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