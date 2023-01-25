تقارير تكشف تقديرات بحجم الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا

أوكرانيا: الدبابات الغربية مفتاح الحسم ضد الجيش الروسي!

يبدو أن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتمدون على عقيدة عسكرية قديمة لحلف الناتو لمساعدة أوكرانيا. لهذا، تحتاج البلاد للدبابات الغربية التي وعدت بها لتكون مفتاح الحسم ضمن ما يعرف بـ"معركة الأسلحة المشتركة" ضد الجيش الروسي.