 تقارير تكشف تقديرات بحجم الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 26.01.2023

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DW الأخبار

تقارير تكشف تقديرات بحجم الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا

يشكك خبراء عسكريون كثير في قدرات الجيش الروسي وحجم ترسانته العسكرية ومدى جسامتها وقوتها بعدما مني بإخفاقات كثيرة في شق خطوط الجبهة الامامية لاوكرانية و"احتلال" كييف.

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