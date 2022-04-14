 تقارير تفيد بأن روسيا تسعى لضم أراضي أوكرانية لها | DW الأخبار | DW | 03.05.2022

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DW الأخبار

تقارير تفيد بأن روسيا تسعى لضم أراضي أوكرانية لها

أفادت احدث التقارير الاستخباراتية بأن موسكو تسعى لضم مدن وأراضي أوكرانية لها وأنها لن تكتفي بماريوبول.وتتقدم القوات الروسية ببطء في دونباس شرق أوكرانيا.

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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy poses for a picture with U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin before a meeting, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 24, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

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