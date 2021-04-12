تقارير: تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في الخليج واتهامات لإيران

قالت وسائل إعلام موالية لإيران ومصادر إعلامية إسرائيلية اليوم الثلاثاء (13 نيسان/أبريل) إن سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية تعرضت للهجوم في مياه الخليج قبالة ساحل الإمارات.

وذكرت قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين، لم تنشر أسماءهم، حملوا إيران مسؤولية الهجوم الذي وصفته القناة بإنه هجوم صاروخي. وأضافت أن السفينة واصلت طريقها ولم تقع أي خسائر بشرية.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الهجوم "نفذته إيران بصاروخ أو بطائرة مسيرة". وأضافت المصادر أن الحادث وقع قبالة السواحل الإماراتية، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي مواطن إسرائيلي على متن السفينة. وأكدت عدة وسائل إعلام إسرائيلية عدم إصابة أحد بأذى جراء الهجوم، مشيرة إلى أضرار "طفيفة" لحقت بسفينة الشحن.

وقال مصدران بالأمن البحري لرويترز إن سفينة إسرائيلية أصيبت قرب ميناء الفجيرة الإماراتي نتيجة انفجار لكن دون وقوع خسائر بشرية.

ورفض المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الدفاع التعليق على الواقعة. وقال متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية إنه على علم بالتقارير الإعلامية لكنه لا يستطيع تأكيدها. ولم يصدر تأكيد بعد من الإمارات.

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يأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من اتهام إيران لإسرائيل بتنفيذ عمل تخريبي في منشأة نطنز النووية، وبعد انطلاق محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

ونقلت قناة الميادين التلفزيونية التي تتخذ من لبنان مقراً لها عن مصادر قولها إن السفينة تحمل اسم "هايبيرن". وأظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن أن السفينة "هايبيرن راي" التي ترفع علم الباهاما كانت متجهة من الكويت إلى ميناء الفجيرة.

وقالت وكالة يونيوز للأخبار التي تتخذ من لبنان مقراً لها أيضاً إن السفينة كانت تنقل سيارات وكانت في ميناء الأحمدي الكويتي قبل 48 ساعة. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في منشور إنها على علم باحتمال وقوع حادث قرب الفجيرة وإن التحقيقات جارية.

والأسبوع الماضي تعرضت سفينة تجارية إيرانية لانفجار بالقرب من ساحل جيبوتي في البحر الأحمر، وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وقوف إسرائيل خلف العملية، لكن الأخيرة رفضت التعليق.

وفي الشهر الماضي تضررت سفينة حاويات إيرانية نتيجة هجوم في البحر المتوسط وذلك بعد أسبوعين من تعرض سفينة إسرائيلية مملوكة للشركة ذاتها صاحبة "هايبيرن راي" - وفق بيانات شحن الأمم المتحدة - لانفجار في خليج عمان.

وتتوالى الحوادث منذ تقلد جون بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة والذي تعهد بالعودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب بمباركة من إسرائيل، مقابل أن تعود طهران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز)