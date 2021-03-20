تقارير ترشح تشابي ألونسو لتولي سفينة بوروسيا مونشنغلادباخ

مفاجأة كبيرة حملها اليوم الاثنين (22 مارس/ آذار)، على مستوى الدوري الألماني لكرة القدم، بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط سابقاً، تشابي ألونسو، المتوّج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية ولقب كأس العالم، سيتولى تدريب فريق بوروسيا مونشنغلادباغ الألماني لكرة القدم، خلفا للمدرب الحالي ماركو روزه، الذي سبق له أن أعلن منتصف الشهر الماضي رحيله عن النادي الصيف القادم.

صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار كانت السبّاقة إلى نشر الخبر وعرضه "كأمر وشيك"، غير أن ماركوس أريتس المتحدث الرسمي باسم النادي الألماني رفض في تصريحاته لوكالة الأنباء الرياضية الألمانية (سيد) التعليق إلى "حين التوصل لشيء يمكن الإعلان عنه".

من جهتها، بدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أكثر تحفظا معلنة أن الصفقة لم تبرم بعد، معتمدة في ذلك على محيط النجم الإسباني السابق، حيث "لم يؤكد أو ينفي أحد هذه الخطوة". بينما اكتفت صحيفة "كيكر" الألمانية بالقول بأن النادي الألماني "لم يستقر بشكل نهائي على مدربه المقبل".

ويتولى ألونسو تدريب فريق الصف الثاني بنادي ريال سوسييداد منذ عام 2019، وذلك بعد مسيرة حافلة كلاعب شهدت تتويجه محليا وأوروبيا بدوري الأبطال مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني إلى جانب تتويجه مع المنتخب الإسباني بلقب يورو 2008 ويورو 2012 وكأس العالم 2010.

وفي الواقع، كان ألونسو ضمن المرشحين على قائمة تولي تدريب الفريق البافاري قبل أن يسعد الأخير بمدربه الحالي هانزي فليك، وذلك بشهادة الرئيس كارل هاينز رومينيغه الذي كشف في عام 2019 أنه يخطط لعودة ألونسو إلى البافاري.

وبدأ الإسباني مسيرته كمدرب بخطوات بسيطة، بدء بتدريب فريق ريال مدريد لليافعين، ثم الانتقال إلى نادي سان سيباستيان ضمن دوري الدرجة الثالثة . وهو اليوم يتصدر قائمة الترتيب العام. وفي حال تولى تشابي ألونسو مهة قيادة سفينة مونشنغلادباخ ستكون هذه أول خطوة كبيرة له على مدرجه المهني كمدرب.

و.ب/ ص.ش (سيد، د ب أ)