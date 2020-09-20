تقارير: ترامب ينوي ترشيح المحافظة باريت لعضوية المحكمة العليا

أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي ترشيح قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، وهو خيار في حال المصادقة عليه يعزز الغالبية التي يتمتع بها المحافظون داخل المحكمة.

وصرّح ترامب هذا الأسبوع أنه سيعلن يوم السبت (26 أيلول/سبتمبر) عن خياره لملء المركز الشاغر عقب وفاة القاضية روث بادر جينسبورغ، الأيقونة الليبرالية التي توفيت عن 87 عاماً في 18 أيلول/سبتمبر.



وفي حديثه إلى الصحفيين يوم الجمعة، قال ترامب إنه اختار "شخصية تحظى بتقدير كبير"، وقال: "ستكتشفون غداً.. يمكن أن تكون أي واحدة منهن (المرشحات)". وتعهد الرئيس بترشيح امرأة لتحل محل جينسبورغ. وتم اعتبار كوني باريت على رأس قائمة المرشحات، والتي تضم أيضاً باربرا لاغوا، وهي قاضية اتحادية تنحدر من أصول لاتينية.



ونقلت عدة وسائل، بينها صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان"، عن مصادر قريبة أن ترامب سيرشح باريت، القاضية المحافظة البالغة 48 عاماً. وفي حال تأكد تعيين باريت في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة، فستصبح خامس امرأة على الإطلاق تعمل في المحكمة العليا في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابلة ثلاثة ليبراليين.



وعندما سُئل ترامب من قبل المراسلين في البيت الأبيض إن كان سيرشحها، أجاب "لم أقل هذا"، لكنه أضاف أن قراره متخذ "في ذهنه" وأن باريت "رائعة". وأشارت التقارير الإعلامية الى أن ترامب المتقلّب لا يزال بإمكانه تغيير رأيه قبل الإعلان الرسمي المتوقع في الخامسة من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

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وطالب الديمقراطيون وعلى رأسهم المرشح الرئاسي جو بايدن الجمهوريين بإرجاء عملية التعيين الى ما بعد انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. أما قادة الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، المكلف بالمصادقة على تعيين قضاة المحكمة العليا، فقالوا إن لديهم الدعم اللازم لعقد جلسة تصويت إما قبل الانتخابات أو في أسوأ الأحوال في الفترة ما بين الانتخابات وحفل تنصيب الرئيس في كانون الثاني/يناير.

وأكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنهم سيصوتون على التعيين "هذا العام". وتعد باريت المرشحة المفضلة لدى المحافظين المتدينين الذين يعدون من أنصار ترامب الرئيسيين في الانتخابات، بسبب مواقفها المحافظة بشأن الإجهاض وحيازة الأسلحة والهجرة وزواج المثليين.



وباريت الكاثوليكية المتدينة وأستاذة القانون عُينت في مركز قضائي للمرة الأولى عام 2017، إذ عينها ترامب في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها شيكاغو. وتعد باريت معارضة شرسة لحق الإجهاض الذي يعد قضية بالغة الحساسية بالنسبة إلى المحافظين. وقضت القاضية المحافظة، وهي أم لسبعة أطفال، جزءاً كبيراً من حياتها المهنية كأكاديمية في جامعة نوتردام الكاثوليكية.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)