تقارير تؤكد انتقاله للسعودية.. بنزيمة يرحل رسميا عن الريال

يستعد المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة وهو في قمة مستواه إلى إسدال الستار عن 14 عاما حافلا بالكؤوس والألقاب مع نادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أعلن النادي الملكي اليوم الأحد (الرابع من يونيو/ حزيران 2023) أن قائده وهدافه سيتركه في نهاية الموسم الجاري.

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".

وأوضح ريال مدريد في بيانه "مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالاً للسلوك والاحتراف، ومثلت قيم نادينا. لقد حصل كريم بنزيمة على الحق في تقرير مستقبله"، في إشارة إلى أن كريم نفسه قرر عدم تمديد عقده .

وبعد ذلك بوقت قصير أكّدت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أنّ "نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيمة للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين". وذكرت القناة أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيمة في صفقة انتقال قياسية.

وارتبط اسم بنزيمة منذ أيام عدة بالسعودية باعتبارها جسرا ذهبيا لإنهاء مسيرته الاحترافية هناك.

وحسب الصحافة الإسبانية قدم نادي اتحاد جدة، بطل الدوري هذا الموسم، عرضا قيمته 200 مليون يورو على مدى موسمين، لجذبه إلى بطولته"، ليلتحق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وبانتظار أن يلتحق بهما على الأرجح الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ترغب السعودية صاحبة الإمكانيات غير المحدودة، لضمه للعب في الدوري.

رحيل في قمة التألق

وسيترك بنزيمة البالغ من العمر 35 عاما والذي انضم الى ريال مدريد عام 2009 قادماً من ليون الفرنسي، بصمة لا تُمحى داخل النادي الملكي حيث توج معه بـ25 لقباً بينها خمسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيرحل بنزيمة في قمة مستواه تقريبًا : فتح له التتويج الأخير بالمسابقة القارية العريقة العام الماضي الأبواب للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهي الأولى للاعب فرنسي منذ نجم النادي الملكي السابق زين الدين زيدان في عام 1998.

لكن موسمه الأخير مع النادي الملكي لم يرق إلى المستوى المأمول حيث فقد لقبيه في الدوري المحلي لصالح برشلونة والقاري بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي، مكتفيا بلقب كأس الملك.

وبعدما لعب الدولي الفرنسي السابق لفترة طويلة في ظل النجم السابق للنادي الملكي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فرض نفسه كقوة هجومية بمجرد رحيله في صيف 2018.

يحتل بنزيمة المركز الثاني على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ النادي الملكي برصيد 353 هدفا مقابل 450 هدفا لرونالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان النصر السعودي.

وبأهدافه الـ15 التي سجلها الموسم الماضي في المسابقة القارية العريقة، سيظل بنزيمة صاحب الفضل في اللقب الرابع عشر.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)