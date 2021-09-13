تقارير: تأييد حكم سجن طويل لسعودي أدار حسابات ساخرة على تويتر

قالت شقيقة السعودي عبد الرحمن السدحان، الموظف بالهلال الأحمر، إن محكمة استئناف سعودية أيدت حكم السجن الطويل الذي أصدرته بحقه محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في وقت سابق من العام.

وفي أبريل/ نيسان، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السدحان، الذي ألقت السلطات السعودية القبض عليه في مارس/ آذار 2018، حُكم عليه، حسبما ذكرت تقارير، بالسجن 20 عاماً، على أن يُمنع من السفر 20 عاماً أخرى بعدها. ولم تعلق السلطات السعودية بعد على تأييد الحكم.

وكانت السلطات احتجزت السدحان في 12 مارس/ آذار 2018 من مكتب جمعية الهلال الأحمر في العاصمة الرياض، حيث يعمل.

من جانبها، قالت شقيقته أريج، التي تحمل الجنسية الأمريكية وتطالب بإطلاق سراحه، إنه اعتُقل دون إذن رسمي أو اتهامات. وتقول منظمات حقوقية إن السلطات قبضت عليه عقب اختراق حسابه المجهول على "تويتر".

وأضافت أريج في تغريدة على حسابها على "تويتر" أمس الثلاثاء (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق الصادر عليه وإن أسرته تشعر بالصدمة.

وتقول جمعية حقوقية مقرها جنيف إن السدحان حوكم لإدارته حسابين ساخرين على منصة "تويتر"، واتُهم بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم "الدولة الإسلامية" أو التعاطف معه، وبإعداد وتصنيف وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية.

وقالت أريج في مقطع فيديو هذا الأسبوع إن جلسات المحاكمة كانت سرية وإن شقيقها حُرم من توكيل محام أو الاتصال بأسرته طوال المحاكمة، وإنه تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله.

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أعربت الشهر الماضي عن قلقها العميق إزاء أنباء تعرض السدحان للتعذيب.

ي.أ/ ص.ش (رويترز)