تقارير: بيلنغهام سينتقل لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو

يبدو أن فريق ريال مدريد قريب من تحقيق مبتغاه في ضم موهبة دورتموند جود بيلنغهام. فحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن زيارة لممثلي النادي الملكي لألمانيا أسفرت على اتفاق مبدئي لانتقال الدولي الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو وهو مبلغ أقل مما كان فريق دورتموند يطلبه في البداية (150 مليون يورو).

وإلى جانب ريال مدريد أبدى فريق مانشستر سيتي رغبة جادة في ضم بيلنغهام إلى صفوفه، لكن يبدو أن هذه الرغبة تراجعت مؤخرا أمام إصرار النادي الملكي لضم اللاعب.

وحسب صحيفة ماركا كان فريق ريال مدريد قد اقترح مجموعة من اللاعبين الاحتياطين لدمجهم في صفقة ضم بيلنغهام البالغ من العمر لكن يبدو أن دورتموند لم يبدي حماسا كبيرا لهذا الأمر.

وفي تعليقه على الانتقال المحتمل لبيلنغهام لفريق ريال مدريد، نصح الدولي الألماني السابق تورستن فرينغس في حوار مع قناة سكاي اللاعب بالبقاء على الأقل لموسم آخر بدورتموند وقال بهذا الخصوص:

"ليس من الخطأ مواصلة التطور مع فريق مثل دورتموند. فأنت هناك فعلا نجم ويمكنك تحمل المسؤولية. من المهم من الناحية الذهنية التطور أكثر قبل الإقدام على خطوة كبيرة تتثمل في الانتقال إلى فريق كبير مثل ريال مدريد".

لكن فرينغس عاد وأكد أن دورتموند سيستفيد أيضا من قرار بيلنغهام مهما كان "فرحيله عن الفريق يعني أن حزينة النادي ستنتعش بالكثير من الأموال التي يمكن للفريق استخدامها لتعزيز صفوفه بمواهب أخرى".

ويرتبط بيلنغهام بعقد مع دورتموند حتى 2025 وانتقل إليه عام 2020 من فريق بيرمنغهام سيتي الذي تكون فيه. وفي وقت وجيز تطور الدولي الإنجليزي بشكل كبير وتحول من لاعب ناشئ إلى موهبة كروية تثير اهتمام الكثير من الأندية حول العالم. وتشير معظم التوقعات إلى أن بيلنغهام سيرتدي ألوان ريال مدريد الموسم ما لم تحصل مفاجئات.

هشام الدريوش