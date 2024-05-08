تقارير: بيرنز ونتنياهو بحثا وقف هجوم رفح مقابل إطلاق الرهائن

بعد محادثاته في مصر وقطر زار وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء نتنياهو. تقارير أشارت إلى أنهما بحث تعليقا محتملا للعملية الإسرائيلية في رفح مقابل إطلاق سراح رهائن.

تناولت مباحثات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية وقف الهجوم العسكري على رفح مقابل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، بحسب ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء (الثامن من مايو/ أيار 2024).

وأجرى الرجلان محادثات في القدس في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد أن أبدت حماس موافقتها على مقترح الوسيطين المصري والقطري يوم الاثنين.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس إن الجانبين "بحثا احتمال وقف إسرائيل عملياتها في رفح مقابل إطلاق سراح الرهائن".

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في القدس تعليق على زيارة بيرنز، بحسب وكالة رويترز.

"تشاؤم إسرائيلي حيال الهدنة"

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال لرويترز اليوم الأربعاء إن إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن هدنة مع حركة حماس، من شأنها إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة، لكنها تبقي على وفد المفاوض في القاهرة حاليا.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن مباحثات الهدنة التي استؤنفت الأربعاء في القاهرة شهدت "حضور كافة الأطراف".

وكانت حركة حماس قد حذرت من أن المباحثات الجارية تمثل "فرصة أخيرة" لإسرائيل لاستعادة الرهائن.

وتشهد المباحثات تعثرا بسبب مطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار، بينما تعهد نتنياهو القضاء على من بقي من مقاتلي الحركة في رفح.

لمنع التصعيد في الشرق الأوسط، زار وليام بيرنز دولا في المنطقة من بينها مصر. في الصورة يظهر مع الرئيس المصري السيسي ومدير الاستخبارات عباس كامل. (7/4/2024) صورة من: Presidency of Egypt/Handout/Anadolu/picture alliance

"إعادة فتح معبر كرم أبوسالم"

ورغم التحذيرات والضغوط الدولية من أجل التوصل إلى هدنة، ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمما على شن هجوم بري على رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة المحاصر، آخر معقل لحركة حماس، التي توعّدت إسرائيل بالقضاء عليها.

وبعد يوم من سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، شنّ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة.

وتحت ضغط الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل الأربعاء إعادة فتح معبر كرم أبو سالم (كرم شالوم) الحدودي المستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد أربعة أيام على إغلاقه عقب هجوم صاروخي أدى إلى مقتل وجرح أربعة جنود.

لكن جولييت توما المتحدثة باسم الاونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أعلنت "أن معبر كرم أبو سالم غير مفتوح".

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ص.ش/ أ.ح/ ع.ج (أ ف ب، رويترز)