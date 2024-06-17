تقارير: بنيامين نتنياهو يحلّ مجلس الحرب الإسرائلي

في خطوة وصفت بالمتوقعة، أفادت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بحل مجلس الحرب الذي تشكل إثر هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل وأدى إلى اندلاع حرب غزة الحالية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الإثنين (17 يونيو/ حزيران 2024)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه بحلّ حكومة الحرب التي تشكلت بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الإرهابي الذي نفذته حماسفي غلاف غزة. يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ويذكر ان حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ويأتي قرار نتياهو بعد سبعة أيام من استقالة رئيس الأركان السابق بيني غانتس وحزبه من الحكومة. وأوكلت إلى مجلس الحرب مهمة اتخاذ القرارات السياسية في "زمن الحرب".

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كما تأتي هذه الخطوة بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانضمام إلى المجلس. وتقول الصحافة المحلية أن نتنياهو يريد عبر ذلك تجنب انضمام الأخير إلى المجلس والمشاركة في القرارات السياسية والأمنية المصيرية. وفي هذا السياق كتب موقع ) i24 الإخباري "لذلك أعلن نتنياهو اليوم عن حل المنتدى المحدود - الذي لم يبق فيه سوى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر".

ونقلت مواقع إسرائيلية أخرى أنه بعد إلغاء هذا هذا المجلس سيشكل نتنياهو مجلسا جديدا باسم "المطبخ الصغير"، والذي ستوكل إليه مهمة اتخاذ "القرارات الحساسة" في إسرائيل.

و.ب/ح.ز (مواقع)