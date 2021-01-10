تقارير: بنس لا يستبعد عزل ترامب وسط مخاوف من "خطوات طائشة"

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار "في حال أصبح الأخير أقل توازناً من الناحية العقلية".
ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية عن المصدر اليوم الأحد (العاشر من كانون الثاني/ يناير 2021) قوله إن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.
وأكد المصدر أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق مناصري الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي. من جانب آخر أشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جداً من بنس، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.
وكان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة للكونغرس، لكن الثاني رفض التدخل وأكد أن مثل هذا التدخل لن يكون دستورياً.
ويعتزم نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، على ما أفادت عدة وسائل إعلام السبت، في حين سيغيب عنها الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يزداد عزلة في آخر أسبوعين من ولايته.
ونقلت وسائل الإعلام السبت عن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين أن بنس الذي نقل إلى مكان آمن خلال اجتياح مقر الكونغرس فيما كان عدد من المتظاهرين يبحثون عنه باسمه، قرر حضور مراسم تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير.
وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد أعلن أن بنس "مرحب به" في حفل أداء اليمين الدستورية، فيما اعتبر من "الجيد" إعلان ترامب عدم حضوره المراسم في تغريدة أخيرة قبل أن يغلق موقع تويتر حسابه. ومن المقرر أن تكون المراسم محدودة بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
ويواجه ترامب الاثنين آلية عزل هي الثانية في ولايته في حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي. ويتضمن نص يهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغه نواب ديموقراطيون، اتّهاما لترامب بأنه "تعمّد إطلاق تصريحات" شجّعت مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس. وتوعدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتحرك إذا لم يقدم الرئيس استقالته. وحض القادة الديموقراطيون مايك بنس على تفعيل التعديل الدستوري الـ25 وإعلان عدم أهلية ترامب لممارسة مهامه.
ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
ما قبل العاصفة
احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
الصدامات الأولى
خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
اقتحام الكابيتول
الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
اقتحام قاعة الاجتماعات
تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
محاولة وقف تقدم المشاغبين
قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
تسلق الجدران
بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
رفع السلاح أمام المقتحمين
غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
اقتحام مكاتب بعض النواب
وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
منصة نانسي بيلوسي
أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
البحث عن مخبأ
قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
الغاز المسيل للدموع
لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
تدخل الحرس الوطني
بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض
عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)
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اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية
مشهد من "جمهوريات الموز"
شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".