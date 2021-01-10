تقارير: بنس لا يستبعد عزل ترامب وسط مخاوف من "خطوات طائشة"

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار "في حال أصبح الأخير أقل توازناً من الناحية العقلية".

ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية عن المصدر اليوم الأحد (العاشر من كانون الثاني/ يناير 2021) قوله إن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

وأكد المصدر أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق مناصري الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي. من جانب آخر أشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جداً من بنس، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة للكونغرس، لكن الثاني رفض التدخل وأكد أن مثل هذا التدخل لن يكون دستورياً.

ويعتزم نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، على ما أفادت عدة وسائل إعلام السبت، في حين سيغيب عنها الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يزداد عزلة في آخر أسبوعين من ولايته.

ونقلت وسائل الإعلام السبت عن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين أن بنس الذي نقل إلى مكان آمن خلال اجتياح مقر الكونغرس فيما كان عدد من المتظاهرين يبحثون عنه باسمه، قرر حضور مراسم تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير.

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وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد أعلن أن بنس "مرحب به" في حفل أداء اليمين الدستورية، فيما اعتبر من "الجيد" إعلان ترامب عدم حضوره المراسم في تغريدة أخيرة قبل أن يغلق موقع تويتر حسابه. ومن المقرر أن تكون المراسم محدودة بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

ويواجه ترامب الاثنين آلية عزل هي الثانية في ولايته في حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي. ويتضمن نص يهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغه نواب ديموقراطيون، اتّهاما لترامب بأنه "تعمّد إطلاق تصريحات" شجّعت مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس. وتوعدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالتحرك إذا لم يقدم الرئيس استقالته. وحض القادة الديموقراطيون مايك بنس على تفعيل التعديل الدستوري الـ25 وإعلان عدم أهلية ترامب لممارسة مهامه.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)