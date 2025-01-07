تقارير: برلين تسعى لتحفيف العقوبات الأوروبية على سوريا

أفادت مصادر دبلوماسية وصحفية أن ألمانيا تقود جهودا دبلوماسية من أجل تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، وأن برلين أرسلت طلبا بهذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية تضمنت بعض المقترحات والشروط لتخفيف هذه العقوبات "تدريجيا".

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن شخصين مطلعين قولهما، الثلاثاء (السابع من يناير/كانون الثاني 2025)، إن ألمانيا تقود جهودا من أجل تخفيف الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطيح به الشهر الماضي.

وفي نفس السياق نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية أن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا. وقالت إن برلين أرسلت طلبا بهذا المعنى إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإجراء مباحثات أولية خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 27 كانون الثاني/يناير في بروكسل، بحسب المصادر.

وطرحت برلين في رسالتها بعض الإمكانات على الطاولة منها تسهيل المعاملات المالية مع السلطات السورية الجديدة وحتى نقل رؤوس الأموال الخاصة لا سيما العائدة للاجئين السوريين في الخارج. والاحتمال الآخر هو رفع بعض العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل الجوي، وفق المصادر الدبلوماسية.

من جانبها ذكرت صحيفة فاينانشال نقلا عن الشخصين المطلعين على الأمر أن مسؤولين ألمان وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقتين تحددان كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيف القيود تدريجيا على دمشق في مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية ، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة.

ورفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق على التقرير، وفق رويترز.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على سوريا تستهدف "نظام الأسد ومؤيديه". وتطال هذه العقوبات أيضا قطاعات من الاقتصاد السوري، وتحديدا القطاع المالي الذي كان النظام يستفيد منه.

وتدعو الحكومة الانتقالية في دمشق إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لكن العديد من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

الاتحاد الأوروبي يدرس العلاقات مع القادة الجدد في سوريا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سوريا في 3 كانون الثاني/يناير الجاري مع نظيرها الفرنسي جان نويل بارو نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والتقت بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع .

ومن المقرر أن يجتمعا مع وزراء خارجية إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الخميس في روما لبحث الوضع في سوريا.

ع.ج.م/ف.ي (رويترز، أ ف ب)