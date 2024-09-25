تقارير: برشلونة يحدد بديل الحارس المصاب تير ستيغن!

بعد تعرض تير ستيغن حارس برشلونة الأول لإصابة قوية أنهت عمليا موسمه الكروي، بدأ الفريق الكتالوني مرحلة البحث عن حارس بديل. تقارير تكشف أن "البلوغرانا" يدرس التعاقد مع حارس معتزل.

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن فريق برشلونة الإسباني، وضع عدة أسماء حراس مرمى للتعاقد مع واحد منهم في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد إصابة حارس الفريق الأول تير ستيغن.

وتعرض الحارس الألماني تير ستيغن لإصابة قوية في أوتار الركبة، خلال مباراة برشلونة أمام فريق فياريال برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. ويُتوقع غياب تير ستيغن عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ومن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النادي الكتالوني حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني. وأشارت صحيفة "سبورت" الإسباني أن مدرب برشلونة هانزي فليك يميل بوضوح للتعاقد مع تشيزني.

تشيزني من الأسماء المطروحة بقوة على طاولة برشلونة. صورة من: Jonathan Moscrop/Sportimage/imago images

وكان تشيزني الحارس السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، قد اعتزل كرة القدم قبل أشهر في قرار وصف بالمفاجئ. وأوضحت صحيفة "سبورت" أن الحارس البولندي قد يوافق على العودة من الاعتزال في حال تلقي عرض من برشلونة.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "شبورت" الألماني أن الاسم الثاني المطروح على طاولة الفريق الكتالوني هو كيلور نافاس، الحارس السابق لفريق ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي. ولا يلعب الحارس الكوستاريكي نافاس حاليا لأي فريق، وذلك منذ انتهاء عقده مع الفريق الباريسي الصيف الماضي.

ويتوقع أن يعوض الحارس إيناكي بينيا مؤقتا الحارس المصاب تير ستيغن في مباراة برشلونة القادمة أمام خيتافي. وأبدى هانزي فليك ثقته في إيناكي للدفاع عن مرمى الفريق الكتالوني. لكن المدرب الألماني أكد أيضا أنه سيدرس مع الإدارة الخيارات الأخرى المتاحة، في إشارة إلى إمكانية ضم حارس جديد.

ويقدم برشلونة مستويات رائعة هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، فقد نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات حتى الآن. ويأمل الفريق الكتالوني العودة سريعا إلى منصات التتويج بعد موسم مخيب للآمال.