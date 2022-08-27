تقارير: بايرن يضم الحارس السويسري سومر من مونشنغلادباخ

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2023)، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم قد توصل إلى اتفاق مع بوروسيا مونشنغلادباخ من أجل ضم حارسه السويسري يان سومر إلى صفوفه.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية وقناة "سكاي سبورتس" أن الفحص الطبي فقط هو ما يفصل سومر عن الانضمام إلى بطل الدوري الألماني بعقد يمتد حتى عام 2025.

ووفقا للتقارير، فإن سومر سيصل إلى ميونخ مساء اليوم الأربعاء، فيما سيدفع بايرن ميونخ لمونشنغلادباخ مبلغ ثمانية ملايين يورو (69ر8 مليون دولار).

ولم يؤكد الناديان هذه التقارير، وتأتي الأخبار بعد أيام من التقارير التي تحدثت عن رفض مونشنغلادباخ لعرض جديد تقدمه به بايرن لضم اللاعب.

ويأمل الفريق البافاري في ضم حارس مرمى جديد بعد إصابة الحارس الأساسي والقائد مانويل نوير، الذي سيغيب عما تبقى من الموسم بعد إصابته البالغة التي تعرض لها خلال قيامه بالتزلج.

ويضم بايرن ميونخ في مركز حراسة المرمى الاحتياطي سفين أولريش فقط بديلا لنوير.

ويوم الاثنين الماضي قال وكيل الحارس السابق للفريق أليكساندر نوبل، المعار حالياً لموناكو، إن موكله لا يرغب في العودة إلى بافاريا في يناير/ كانون الثاني الجاري.

ع.ح/أ.ح (د ب أ)