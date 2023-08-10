تقارير: بايرن يتوصل أخيرًا إلى اتفاق مع توتنهام لضم هاري كين

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مع توتنهام الإنجليزي على قيمة انتقال هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت كل من بوابة "ذي أثلتيك" وشبكة قنوات "سكاي" أن الأمر حاليًا يعود إلى كين (30 عامًا) لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله. وذكرت شبكة "سكاي" أن اللاعب حاليًا يميل نحو البقاء في توتنهام لحين انتهاء عقده العام المقبل. ويعد كين هدفًا رئيسيًا لبايرن ميونيخ، غير أن تقارير ذكرت أن أول ثلاثة عروض قدمها النادي الألماني لم تكن جيدة بما يكفي لإقناع توتنهام بالموافقة على رحيل اللاعب.



ويبدو أن توتنهام وافق على العرض الرابع، حيث يتردد أن بايرن دفع مبلغًا قياسيًا يصل إلى 110 مليون يورو (120 مليون دولار)، بالإضافة لمدفوعات إضافية. وذكرت تقارير أن جو لويس، مالك النادي، قرر بيع كين بدلًا من رحيل اللاعب بشكل مجاني العام المقبل، إذا لم يوقع على عقد لتمديد بقائه مع توتنهام وهو ما لم يحدث حتى الآن.



م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)