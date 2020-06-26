 تقارير: بايرن ميونيخ يتفق مع مانشستر سيتي على ضم ساني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.06.2020

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رياضة

تقارير: بايرن ميونيخ يتفق مع مانشستر سيتي على ضم ساني

كشفت تقارير إعلامية عن توصل بطل البوندسليغا بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الألماني ليروي ساني، في صفقة تتراوح قيمتها بين 45 و60 مليون يورو. يأتي ذلك بعد رفض ساني تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

بعد سنوات في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي، يبدو أن ساني سيعود قريباً إلى البوندسليغا بقميص بايرن ميونيخ

ذكرت وسائل إعلام ألمانية و بريطانية اليوم الثلاثاء (30 حزيران/يونيو 2020) أن بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم الجناح ليروي ساني.

مختارات

الإعلان عن  فسخ نجم المنتخب الألماني ليروي ساني عقده مع وكالة النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام لتسويق اللاعبين، عزز طموح بايرن ميونيخ في الحصول على خدماته، كيف ذلك؟! (20.01.2020)

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن قيمة صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ تتراوح بين 45 و60 مليون يورو، في حين نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن محيط مدرب السيتي بيب غوارديولا أن ساني توصل إلى اتفاق مع سيتي للرحيل إلى الفريق البافاري بأقل من خمسين مليون يورو. ووفقاً للتقارير، من المنتظر أن يوقع ساني، الذي ينتهي عقده مع سيتي الموسم المقبل، عقداً مدته خمس سنوات مع النادي الألماني.

ووافق سيتي على بيع ساني (24 عاماً) بعدما أكد المدرب بيب غوارديولا أن اللاعب الألماني الدولي رفض "مرتين أو ثلاث مرات" توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

وانضم ساني إلى سيتي قادماً من شالكه في آب/ أغسطس عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (45.81 مليون دولار) مع إضافات متعلقة بالأداء.

وكان الجناح، الذي أحرز 39 هدفاً وصنع 45 في 135 مباراة بجميع المسابقات مع سيتي، جزءاً مهماً من تشكيلة فريق غوارديولا الفائزة بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2017-2018 و2018-2019.

لكنه غاب عن أغلب مباريات الموسم الحالي بعد إصابته في أربطة الركبة أمام ليفربول في مباراة جمعتهما في آب/أغسطس، وظهر لأول مرة بعد تماثله للشفاء كبديل خلال الفوز 5- صفر على بيرنلي الأسبوع الماضي.

م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب - رويترز)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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