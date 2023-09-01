 تقارير: بايرن ميونخ يسعى لضم المدافع بيلا كوتشاب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.09.2023

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رياضة

تقارير: بايرن ميونخ يسعى لضم المدافع بيلا كوتشاب

دخل بايرن ميونخ سباق التعاقد مع المدافع الدولي الألماني أرميل بيلا كوتشاب. ويتفاوض النادي الألماني مع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي والذي أعاره إلى بوروسيا دورتموند فيما دخل آينتراخت فرانكفورت على خط المفاوضات.

المدافع الدولي الألماني أرميل بيلا كوتشاب (21/4/2023)

تقارير تتحدث عن دخول بايرن ميونخ الألماني سباق التعاقد مع المدافع الدولي الألماني أرميل بيلا كوتشاب

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة (الأول من سبتمبر/أيلول 2023) أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم دخل سباق التعاقد مع المدافع الدولي الألماني أرميل بيلا كوتشاب، وذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الحالية.

مختارات

وذكرت صحيفة "بيلد" وقناة "شبورت 1" في الساعات الأولى من صباح اليوم أن بايرن ميونخ يتفاوض مع ساوثهامبتون الإنجليزي لضم اللاعب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن ساوثهامبتون، الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند بشأن ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً والذي يرغب في الانتقال إلى الدوري الألماني (بوندسليغا).

على جانب آخر، قالت تقارير إن بيلا كوتشاب سينتقل إلى بوروسيا دورتموند بعقد إعارة يتضمن بنداً يتيح الشراء، لكن العمل لا يزال مستمراً من الناديين لحسم التفاصيل.

ومن المفترض أن يستمر عقد بيلا كوتشاب، لاعب بوخوم السابق، مع ساوثهامبتون حتى صيف عام 2026، لكن لا شك في أنه يسعى لأهداف أخرى على المستوى الرياضي بعد هبوط ساوثهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك بيلا كوتشاب، الذي تردد أيضاً أنه أجرى محادثات مع آينتراخت فرانكفورت، في مباراتين مع المنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ) 

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    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

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    نابي كيتا: 70 مليون يورو

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

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    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

  • Lucas Hernandez von Bayern München im Trainingsanzug

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

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    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

  • Kai Havertz im Trikot von Bayer Leverkusen

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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