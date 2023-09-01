تقارير: بايرن ميونخ يسعى لضم المدافع بيلا كوتشاب

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة (الأول من سبتمبر/أيلول 2023) أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم دخل سباق التعاقد مع المدافع الدولي الألماني أرميل بيلا كوتشاب، وذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة "بيلد" وقناة "شبورت 1" في الساعات الأولى من صباح اليوم أن بايرن ميونخ يتفاوض مع ساوثهامبتون الإنجليزي لضم اللاعب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن ساوثهامبتون، الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند بشأن ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً والذي يرغب في الانتقال إلى الدوري الألماني (بوندسليغا).

على جانب آخر، قالت تقارير إن بيلا كوتشاب سينتقل إلى بوروسيا دورتموند بعقد إعارة يتضمن بنداً يتيح الشراء، لكن العمل لا يزال مستمراً من الناديين لحسم التفاصيل.

ومن المفترض أن يستمر عقد بيلا كوتشاب، لاعب بوخوم السابق، مع ساوثهامبتون حتى صيف عام 2026، لكن لا شك في أنه يسعى لأهداف أخرى على المستوى الرياضي بعد هبوط ساوثهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك بيلا كوتشاب، الذي تردد أيضاً أنه أجرى محادثات مع آينتراخت فرانكفورت، في مباراتين مع المنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)