تقارير: "انقسام" في غرفة تبديل باريس سان جيرمان

قبل بداية الموسم الحالي، كانت كل التوقعات تشير إلى فوز باريس سان جيرمان الفرنسي بكل الألقاب الممكنة. فالفريق الفرنسي عزز تشكيلته بلاعبين من العيار الثقيل أبرزهم: أحسن لاعب في العالم ليونيل ميسي، والمدافع الصلب سيرجيو راموس، وأشرف حكيمي وغيرهم.

بيد أن كل هذه التوقعات خابت، بعد سقوط باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تعرض فريق العاصمة الفرنسية إلى انتقادات لاذعة سواء في الداخل الفرنسي أو خارجه.

ويبدو أن نتائج باريس سان جيرمان السلبية فتحت الباب أمام "مشاكل" كانت نوعا ما بعيدة عن أعين الإعلام وجمهور كرة القدم. فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن هناك حالة "انقسام" داخل غرفة تبديل ملابس باريس سان جيرمان بين مجموعتين مختلفتين، بسبب نتائج الفريق السلبية في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية اعتماداً على معلومات مستقاة من شبكة "RMC" الفرنسية أن المجموعتين المنقسمتين إحدهما تضم جميع النجوم من أمريكا اللاتينية. أما المجموعة الآخرى فتضم اللاعبين، الذين يتحدثون باللغة الفرنسية.

وأشار نفس المصدر نقلاً عن شخص مقرب من الفريق أن التوتر بين المجموعتين "انفجر قليلاً" عقب الخسارة الكبيرة، التي تجرعها باريس سان جيرمان قبل أيام بثلاثية نظيفة أمام فريق موناكو برسم الأسبوع الـ 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكشفت "ديلي ميل" أنه من بين مظاهر الانقسام وغياب الوحدة بين لاعبي الفريق، هي رد فعل بعض اللاعبين عند ارتكاب أخطاء معينة على أرضية الملعب. وأضافت أن أبرز مثالا على ذلك هو عندتعرض نيمار لعرقلة ما، حيث ينتفض بسرعة بعض لاعبي باريس سان جيرمان ويحاصرون المسؤول عن ذلك. أما في حال تعرض لاعب الفريق أشرف حكيمي للمخالفة، فإن رد الفعل لا يكون بنفس الطريقة، حسب نفس المصدر.

ولفت نفس المصدر أن مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو يواجه مهمة صعبة في توحيد غرف تبديل ملابس الفريق "المنقسمة"، لاسيما مع خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا المسابقة، التي يحاول الفريق الباريسي منذ سنوات بهدف الفوز بها.

ر.م/