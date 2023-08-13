تقارير: الهلال السعودي يتفق مع سان جيرمان على ضم نيمار

ذكرت تقارير صحفية متعددة اليوم الأحد (13 أغسطس/ آب 2023) أن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي توصل لاتفاق مع الهلال السعودي بشأن بيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية التصريحات التي أدلى بها فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس" لمحطة "ار ام سي سبورت" والتي قال فيها أن الاتفاق تم بالفعل بين سان جيرمان والهلال.

وتوج نيمار مع الفريق بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب في كأس فرنسا لكنه عجز عن قيادة الفريق للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

من جانبها أوضحت صحيفة "ليكيب الفرنسية أن سان جيرمان ونيمار يحاولان التوصل لاتفاق مشترك بشأن مستقبل اللاعب، الذي يرغب بالفعل في الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء، خاصة بعد انتقال زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، واقتراب الهداف الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت "ليكيب" إلى أن نيمار يحظى أيضا باهتمام أندية أمريكية، وعلى رأسها لوس أنجليس إف سي.

وكان نيمار قد اُستبعد من تشكيلة سان جيرمان استعدادا لمواجهة ضيفه لوريان في مستهل رحلة دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت، في وقت تُثار فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل الثلاثي في العاصمة الفرنسية بعد استبعاد كل من كيليان مبابي ونيمار وماركو فيراتي من

التشكيلة.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية عن أن المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي، ولويس كامبوس، المدير الرياضي، أخطر أربعة لاعبين أمس الأربعاء، وبينهم البرازيلي نيمار، أنه لن يتم الاعتماد عليهم، وذلك مع اقتراب انطلاق الدوري الفرنسي.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)