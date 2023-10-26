تقارير: السويد تقرر طرد عراقي قام بحرق نسخ من القرآن

قالت قناة "تي في 4" اليوم الخميس (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إن وكالة الهجرة السويدية قررت طرد عراقي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم. ولن يتم تجديد تصريح إقامته، وذلك نقلا عن معلومات من هيئة الهجرة السويدية.

ونقلت القناة التلفزيونية عنها قولها: "وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد... ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024".

وتردد أن قرار السلطات السويدية يتضمن حظر دخوله البلاد لمدة خمس سنوات. وقال الرجل نفسه لوكالة "تي تي" السويدية للأنباء ومحطة إذاعة "إس في تي"، ووسائل إعلام أخرى، إنه سيطعن على القرار ولن يغادر البلاد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، جرى حرق نسخ من القرآن، أو تدنيسه، في تجمعات عامة في السويد. وكان الرجل العراقي، الذي ينتقد الدين الإسلامي، مسؤولا عن معظم هذه الحوادث.

وأدت أفعاله إلى تفجر ردود فعل غاضبة بين المسلمين في أنحاء من العالم، وتسببت في الكثير من المصاعب الدبلوماسية للسويد. كما دفعت تركيا إلى تأخير مصادقتها على عضوية السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفتحت الشرطة السويدية تحقيقا مع الرجل مرات عدة لإمكانية توجيه اتهامات ضده بالتحريض.

وفي أغسطس/ آب، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.

وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.

والأسبوع الماضي، قتل مسلح تونسي اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل في هجوم قال رئيس الوزراء السويدي إنه يظهر أن أوروبا يتعين عليها تعزيز الأمن لحماية نفسها.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)