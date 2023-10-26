 تقارير: السويد تقرر طرد عراقي قام بحرق نسخ من القرآن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.10.2023

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أخبار

تقارير: السويد تقرر طرد عراقي قام بحرق نسخ من القرآن

أفادت تقارير إعلامية بأنه سيتم طرد العراقي الذي قام بحرق نسخ من القرآن من السويد، قائلة إنه تم منحه تصريح إقامة مؤقت حتى منتصف أبريل من العام المقبل. وسائل إعلام سويدية نقلت عن المعني قوله إنه سيطعن في القرار ولن يغادر.

أفادت تقارير إعلامية بأنه سيتم طرد العراقي الذي قام بحرق نسخ من القرآن من السويد.

أفادت تقارير إعلامية بأنه سيتم طرد العراقي الذي قام بحرق نسخ من القرآن من السويد.

قالت قناة "تي في 4" اليوم الخميس (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إن وكالة الهجرة السويدية قررت طرد عراقي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم. ولن يتم تجديد تصريح إقامته، وذلك نقلا عن معلومات من هيئة الهجرة السويدية.

مختارات

أعلنت السويد أنها تحولت إلى "هدف له أولوية للهجمات الإرهابية" ورفعت تقييمها لمستوى التهديد في البلاد وذلك عقب حوادث إحراق نسخ من المصحف في البلاد. ووفقا للسلطات فإن "التهديد سيلازم السويد لفترة طويلة".

تعتبر حرية التعبير ركيزة أساسية من أركان الديمقراطية. لكن الاستفزازات ضد المجتمعات الدينية تثير نقاشات متكررة حول حدود هذه الحرية. إلى أي مدى يمكن أن يذهب الاستهزاء بالأديان والمقدسات؟

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين حرق نسخة من القرآن في السويد، ووصفه بأنه عمل استفزازي ينتهك أعراف حقوق الإنسان الدولية.

ونقلت القناة التلفزيونية عنها قولها: "وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد... ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024". 

وتردد أن قرار السلطات السويدية يتضمن حظر دخوله البلاد لمدة خمس سنوات. وقال الرجل نفسه لوكالة "تي تي" السويدية للأنباء ومحطة إذاعة "إس في تي"، ووسائل إعلام أخرى، إنه سيطعن على القرار ولن يغادر البلاد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، جرى حرق نسخ من القرآن، أو تدنيسه، في تجمعات عامة في السويد. وكان الرجل العراقي، الذي ينتقد الدين الإسلامي، مسؤولا عن معظم هذه الحوادث.

وأدت أفعاله إلى تفجر ردود فعل غاضبة بين المسلمين في أنحاء من العالم، وتسببت في الكثير من المصاعب الدبلوماسية للسويد. كما دفعت تركيا إلى تأخير مصادقتها على عضوية السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفتحت الشرطة السويدية تحقيقا مع الرجل مرات عدة لإمكانية توجيه اتهامات ضده بالتحريض.

وفي أغسطس/ آب، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.

وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.

والأسبوع الماضي، قتل مسلح تونسي اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل في هجوم قال رئيس الوزراء السويدي إنه يظهر أن أوروبا يتعين عليها تعزيز الأمن لحماية نفسها.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/F. Sandberg)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    قالت الشرطة السويدية إن شاحنة دهست حشدا من الناس، ثم اصطدمت بمتجر بوسط ستوكهولم اليوم الجمعة (السابع من نيسان/أبريل 2017) مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

  • Schweden Stockholm LKW-Angriff | Premierminister Stefan Löfven (Reuters/TT News Agency/T. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين للصحفيين خلال زيارة في وسط البلاد إن "السويد تتعرض لهجوم. كل شيء يشير إلى حقيقة أن هذا هجوم إرهابي." وعاد لوفين بشكل فوري إلى العاصمة.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (picture-alliance/AP Photo/TT News Agency/A. Wiklund)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الشاحنة دهست جمعا من المارة في أحد شوارع التسوق الرئيسية اليوم الجمعة، ثم اصطدمت بأحد المتاجر.

  • Schweden Bild vom Verdächtiger des Attentats in Stockholm (Reuters/Police/Handout/TT News Agency)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وبالرغم من عدم إعلان أية جهة مسؤوليتها، إلا أن الشرطة استطاعت الحصول على صورة قالت بأنها تعتقد أنها تعود إلى الفاعل.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/D. Dikson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السويدية عقب حادث

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/N. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وانتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وخدمات الطوارئ في المكان وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أحد فيما يتعلق بالهجوم.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/A. Schyman)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وبحسب بيانات الشرطة، تم إغلاق مجمع "روزنباد"، مقر الحكومة السويدية، ومبنى البرلمان والقصر الملكي، كما تم وقف حركة القطارات وسط المدينة.

  • Schweden Stockholm LKW fährt in Menschenmenge (Reuters/TT News Agency/N. Johansson)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    أكدت الحكومة الألمانية تضامنها مع الشعب السويدي عقب عملية الدهس التي تشتبه السلطات السويدية في أنها عمل إرهابي. وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقف سوية في وجه الإرهاب".

  • Deustchland | Anschlag mit LKW auf Weihnachtsmarkt in Berlin (picture-alliance/rtn-radio tele nord rtn/P. Wuest)

    ستوكهولم تحت الصدمة ..قتلى وجرحى في هجوم دهس بشاحنة

    وفي حال تأكد أن الحادث هو إرهابي، فقد سبق وأن شهدت مدن أوروبية مثل نيس وبرلين حوادث مماثلة .حيث قاد أنيس عامري الذي طلب اللجوء إلى ألمانيا لكن تم رفض طلبه، شاحنة إلى داخل سوق لعيد الميلاد في برلين في التاسع عشر من كانون الأول / ديسمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح العشرات. (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة