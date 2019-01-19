 تقارير: الحكومة الألمانية تفرض عقوبات جديدة على إيران | أخبار | DW | 21.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تقارير: الحكومة الألمانية تفرض عقوبات جديدة على إيران

ذكرت تقارير إعلامية أن برلين فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب تخطيط أجهزة الاستخبارات الإيرانية لعمليات اغتيال في أوروبا. وكان الاتحاد الأوروبي فرض بدوره أول عقوبات له على طهران منذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي.

Deutschland | Airbus A340-300 der iranischen Fluglinie Mahan Flughafen Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

نقلت رويترز عن مصدر كبير بالحكومة الألمانية اليوم الاثنين (21 يناير/ كانون الأثاني 2019) أن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة ماهان إير الجوية الإيرانية في ألمانيا موضحا أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية.
وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2011، تُستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضا.
وتتهم عدة دول بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس أو التخطيط لشن هجمات في القارة. وقال المصدر الحكومي الألماني إن إلغاء تصريح شركة الطيران لا يشكل عقوبات عامة على إيران.

كذلك أفاد تقرير لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم الاثنين ولشبكتي "إن.دي.آر" و "في. دي. آر" أن مكتب الطيران الألماني سيعلق العمل بتصريح عمل شركة ماهان إير الإيرانية والتي تقوم بثلاث رحلات أسبوعية بين طهران ودوسلدورف ورابعة إلى ميونيخ.

مشاهدة الفيديو 24:48
بث مباشر الآن
24:48 دقيقة

مسائية DW: العقوبات الأمريكية ضد إيران.. أين الأوروبيون منها؟

ويذكر أن واشنطن تضغط منذ سنوات على حلفائها لتعليق التعاون مع الشركة الإيرانية، إذ تتهم الشركة بقربها من الحرس الثوري الإيراني وبنقل المسلحين والعتاد إلى سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض بدوره أولى عقوبات على إيران منذ أن توصلت قوى عالمية لاتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران بشأن كبح برنامجها النووي. ففي وقت سابق هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضين للنظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية. وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول أخرى لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها دون أن تستهدف أي شركات، وفق ما أفاد مسؤولون. 

وكانت العقوبات رمزية لكنها تنطوي على تحول غير متوقع في الدبلوماسية الأوروبية منذ نهاية العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إن دولا أصغر حجما وأكثر وداعة في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى فرنسا وبريطانيا في موقف أكثر صرامة بشأن طهران بما في ذلك النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب، رويترز)

 

  • Iran Wasserkrise in Borazjan (Irna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أكبر احتجاجات منذ سنوات

    شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

  • Iran Geldwechsel Dollar und Euro (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    العملة الإيرانية تفقد قيمتها

    فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

  • Iran Gold (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    الريالات الإيرانية في تدهور

    أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن ورقة الـ10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولارا أمريكيا، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران. وبالرغم من استعادة الاقتصاد الإيراني لعافيته بعد 2015، إلا أنه بقي هشا. ويُنتظر أن يزيد تدهورا بعد فرض العقوبات التي ستؤثر على الريال الإيراني.

  • Iran Gold (Isna/Rohollah Vahdati)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    ارتفاع أسعار الذهب

    أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

  • Zentralbank Iran (Isna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    البنوك في أزمة!

    يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

    توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى وبعد العقوبات المفروضة جعل الحالة الإقتصادية لإيران مُقبلة على عزلة تشمل عدة قطاعات مثل السياحة. فبعد أن دشنت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلات إلى البلد بهدف الترويج له كوجهة سياحية، وفتح سلسلة فنادق عالمية مثل Accor عام 2015، يرى مراقبون أن هذه الصفقات قد يتم التراجع عنها بسب قلة السياح ومحدودية رحلات الطيران القادمة من أوروبا. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

إيران تنفي صلتها بأنشطة تجسسية ضد ألمانيا

قبل أيام اعتقل ألماني من أصل أفغاني للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية لصالح إيران. الادعاء الألماني يشتبه في قيام الرجل بنقل معلومات لوكالة مخابرات إيرانية. إيران تنفي ذلك متهمة أطرافا تسعى للإضرار بعلاقاتها مع ألمانيا. (19.01.2019)  

رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني: إيران تضر بنفسها بأنشطة التجسس

ردا على القبض على رجل يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح إيران، حذر رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني فولفغانغ إيشنغر إيران من أنشطة التجسس لأنها تضر بالمناخ السياسي المحيط بالاتفاق النووي. (17.01.2019)  

ألمانيا تقدم ضمانات ائتمانية بنحو مليار يورو لصادراتها لإيران

مع بدء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران. قالت الحكومة الألمانية إنها وفرت ضمانات ائتمانية للصادرات الألمانية لإيران لنحو 60 صفقة. (03.11.2018)  

الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

يشهد الوضع الاقتصادي بإيران تراجعا. فبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية وضغوط على إيران، فضلا عن خروج متظاهرين إلى الشارع احتجاجا على الوضعية الإقتصادية، صارت إيران تعيش على وقع أزمة مرجح تفاقمها. (25.07.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: العقوبات الأمريكية ضد إيران.. أين الأوروبيون منها؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Berlin Bundesverteidigungsministerium

إيران تنفي صلتها بأنشطة تجسسية ضد ألمانيا 19.01.2019

قبل أيام اعتقل ألماني من أصل أفغاني للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية لصالح إيران. الادعاء الألماني يشتبه في قيام الرجل بنقل معلومات لوكالة مخابرات إيرانية. إيران تنفي ذلك متهمة أطرافا تسعى للإضرار بعلاقاتها مع ألمانيا.

Jemen | Huthi Rebellen

الأمم المتحدة: الحوثيون يمولون الحرب من مبيعات النفط الإيراني 19.01.2019

قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن حرب اليمن إنها كشفت شركات داخل وخارج اليمن تعمل كواجهات لبيع النفط الإيراني وتمويل المجهود الحربي للحوثيين، مشيرة إلى تورط احد الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الأممية.

Weißrussland MSC Sitzung in Minsk Wolfgang Ischinger

رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني: إيران تضر بنفسها بأنشطة التجسس 17.01.2019

ردا على القبض على رجل يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح إيران، حذر رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني فولفغانغ إيشنغر إيران من أنشطة التجسس لأنها تضر بالمناخ السياسي المحيط بالاتفاق النووي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  