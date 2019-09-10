تقارير: الحكم بسجن مواطنة ألمانية بتهمة الارتباط بحركة غولن

أفادت وسائل إعلام في ألمانيا بأن القضاء التركي أصدر حكما بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بحق مواطنة ألمانية بتهمة أنها كانت على علاقة بحركة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في مناه في الولايات المتحدة والذي تتهمه حكومة أدروغان بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في صيف عام 2016.

وأوضحت محطتا "دبليو دي آر" و"إن دي آر" الإذاعيتان، وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أن محكمة في مدينة كرامان بجنوب تركيا أدانت المواطنة الألمانية ( 51 عاما) بتهمة العلاقة بحركة الداعية فتح الله غولن. وتابعت هذه الوسائل أن المرأة التي عاشت لمدة تزيد عن 20 عاما في جنوب غرب ألمانيا، لا تحمل إلا الجنسية الألمانية فقط، وأنها كانت انتقلت للعيش في تركيا منذ عام 2013.

وفي ردها على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بالواقعة وإنها تتابعها بعناية، ورفضت ذكر تفاصيل أخرى، مشيرة إلى الحقوق الشخصية لهذه المواطنة. ووفقا للتقرير، كانت المرأة أُدِيْنَتْ في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، غير أن الحكم لم يُعْلَن حتى الآن، وقد تم تأييد الحكم في درجة أعلى، وفي حال فشل استئنافها، سيتعين عليها قضاء العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر رجل الدين والأعمال فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في تموز/يوليو 2016، كما أنه يصنف حركة غولن على أنها منظمة إرهابية.

من جانب آخر، أعلنت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" اليوم السبت (14 أيلول/سبتمبر 2019)أن تركيا أمرت بالقبض على 222 جنديا في الداخل التركي وفي الجزء التركي من قبرص بتهمة دعم غولن. وقالت محطة (تي.آر.تي خبر) إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم في 49 إقليما تركيا وفي شمال قبرص. وأضافت أن من بين هؤلاء 100 من القوات البرية و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.ا/رويترز)